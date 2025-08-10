中山雄太が上位対決で圧巻スーパーボレー弾!! ボランチ先発で“有言実行”
[8.10 J1第25節 町田-神戸 Gスタ]
10日に行われているJ1第25節のFC町田ゼルビア対ヴィッセル神戸戦で、町田のMF中山雄太が前半6分にスーパーボレーシュートを突き刺した。
中山は3-4-2-1のダブルボランチの一角で先発出場。昨夏の加入以降センターバックやウイングバックでの出場が続いていたが、6日の天皇杯4回戦・京都戦(◯1-0)で加入後初めてボランチでの先発を任されると、試合後には「点を決めるというもう一つ先のところは課題」と語っていたなか、J1リーグ再開戦でさっそく“有言実行”を果たした。
中山は前半6分、MF林幸多郎のロングスローがDFマテウス・トゥーレルにクリアされ、セカンドボールをペナルティエリア外で回収すると、胸トラップから左足を一閃。掬い上げるように放ったボレーシュートがゴール右隅に突き刺さった。
中山はこれが今季初ゴール。Jリーグでは加入後初出場となった昨年8月17日の磐田戦以来1年ぶりのゴールとなった。
(取材・文 竹内達也)
⚽️ゴール (5:16)
中山 雄太
FC町田ゼルビア vs ヴィッセル神戸
DAZNでライブ配信中
⚽️ゴール (5:16)
中山 雄太
FC町田ゼルビア vs ヴィッセル神戸
DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone@McDonaldsJapan#サムライマック#炙り醤油風トリプル肉厚ビーフ pic.twitter.com/0eBa11yZGr
