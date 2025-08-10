[8.10 J1第25節 町田-神戸 Gスタ]

　10日に行われているJ1第25節のFC町田ゼルビア対ヴィッセル神戸戦で、町田のMF中山雄太が前半6分にスーパーボレーシュートを突き刺した。

　中山は3-4-2-1のダブルボランチの一角で先発出場。昨夏の加入以降センターバックやウイングバックでの出場が続いていたが、6日の天皇杯4回戦・京都戦(◯1-0)で加入後初めてボランチでの先発を任されると、試合後には「点を決めるというもう一つ先のところは課題」と語っていたなか、J1リーグ再開戦でさっそく“有言実行”を果たした。

　中山は前半6分、MF林幸多郎のロングスローがDFマテウス・トゥーレルにクリアされ、セカンドボールをペナルティエリア外で回収すると、胸トラップから左足を一閃。掬い上げるように放ったボレーシュートがゴール右隅に突き刺さった。

　中山はこれが今季初ゴール。Jリーグでは加入後初出場となった昨年8月17日の磐田戦以来1年ぶりのゴールとなった。

(取材・文　竹内達也)