160mからの絶景とアフタヌーンティー【京王プラザホテル】で体験する最上級のひと時
1971年の開業以来日本を代表する高級ホテルとして歴史と伝統に彩られた【京王プラザホテル】。今回は本館45階、地上160mのスカイラウンジ＜オーロラ＞で提供する『アフタヌーンティー 〜夏祭り〜』を紹介します。期間は2025年8月1日（金）から31日(日)までの１カ月間です。
｜都内屈指の見晴らしを誇るティータイム
『アフタヌーンティー 〜夏祭り〜』を提供するスカイラウンジ＜オーロラ＞は、東に向いた窓辺に全てのテーブルが並ぶことから、都心の風景を一望。東京モード学園のコクーンタワーをはじめ、新宿御苑や丸の内の高層ビル群、さらに東京スカイツリー(R)もクッキリと見える絶景のアフタヌーンティーを満喫できます。
▲地上160mからの眺望
スカイラウンジ＜オーロラ＞ではアフタヌーンティーの他に、遅めのランチやディナー、バーメニューも用意。食事などと合わせた都内観光の１ページとして立ち寄るのもおすすめです。この日も眺望を楽しみながらランチで利用するお客さんも目につきました。一生の想い出に残るひと時を過ごせます。
｜スイーツで楽しむ夏祭り
今回いただいたアフタヌーンティーのセットは、最初に運ばれる「本日のひと口スープ」で始まり、ティースタンドのスイーツとセイボリー、途中で運ばれる2種類の温かいスコーン、そしてフリーフローで楽しめる約30種のドリンクのです。
まず初めに運ばれるのが温かいカリフラワーのスープ。適度な塩味とカリフラワーの優しい味わいが口の中に広がり、甘いスイーツの前のアクセントとして楽しめます。
▲「本日のひと口スープ」
スープが終わると、スイーツとセイボリーをのせたティースタンドが運ばれます。
▲3段式のティースタンド
最上段に並ぶスイーツは、サッパリと涼し気な「ラムネとミント風味のグラスゼリー」、「リンゴと洋梨ムースのりんご飴風 ベリーのグラサージュ」、そしてヨーヨーそっくりの「レモンクリームをサンドしたヨーヨーマカロン」など、夏の縁日を思わせるメニューです。
▲色使いも可愛らしい上段のスイーツたち
リンゴと洋梨のムースは、真っ赤なフランボワーズ（ラズベリー）をコーティングして、夏祭りの定番リンゴ飴風に仕上げています。中にはリンゴのコンポートを忍ばせ、ヘタはビターなチョコレートでできていました。
▲「リンゴと洋梨ムースのりんご飴風」
２皿目に乗っているのは「タコ焼きに見立てたシュークリーム」と生クリームやラズベリーをのせた「ミニワッフル イチゴとチョコソース」。そして「イチゴのフレジェ」には花火を描いたチョコレートが飾られ、スポンジは舌の上で溶けてなくなるほどの、柔らな作りに感動しました。
▲味も確かな２皿目
“夏祭り” のテーマにピッタリなタコ焼き仕立てのシュークリーム。可愛らしい船皿に乗っての登場です。
▲タコ焼きそっくりのシュークリーム
｜食事感の高いセイボリー
甘いスイーツが続くなか、下段には食べ応えのあるセイボリーをそろえます。「焼きトウモロコシとポテトのサラダ 赤ワインドレッシング」や「ベーコン・レタス・トマトのサンドイッチ」、「エビとキュウリのライスペーパー巻き スウィートチリソース」、「マグロメンチカツとポムピューレ」の４品はお食事感の高いラインアップ。お腹も一杯になりました。
▲下段はお皿からあふれるほどのセイボリー
サクサクと歯応えのいいマグロのメンチカツはポムピューレ（マッシュポテト）にトッピング。ライスペーパーを巻いたエビとキュウリは、スウィートチリソースのタレが敷かれていて、ヒリヒリと辛くスパイシー。特にアフタヌーンティー発祥のイギリスでは、寒冷で育たないキュウリを食べられるのは貴族階級の富の象徴。セイボリーにキュウリが加わるのも、ホテルのリスペクトを感じます。
▲「マグロメンチカツ」と「エビとキュウリのライスペーパー巻き」
本場イギリスではアフタヌーンティーのサンドイッチは定番中の定番ですが、アレンジの多い日本では珍しくなったメニューのひとつ。塩味の効いたベーコンと歯応えのあるレタス、そしてジューシーでフレッシュなトマトがサンドされ具材もたっぷり。スイーツの合間に食べると、素材感とシンプルな味が印象に残る一品です。
▲素材感を楽しむ「ベーコン・レタス・トマトのサンドイッチ」
｜味わっておきたいスコーン
毎月メニューが変わるスカイラウンジ＜オーロラ＞のアフタヌーンティーにあって、毎回必ず登場するのがスコーンです。温かい状態で運ばれ、外はサクサク中はきめ細かな生地がみっしりと詰まっていて柔らかく、ボリュームも満点。青リンゴのジャムがスコーンに軽やかなフルーツ感を加えます。
▲＜オーロラ＞のシグネチャー、プレーンと紅茶のスコーン
ドリンクはフリーフロー。コーヒーや紅茶、ハーブティーや季節に合わせて用意されるドリンクなど約30種が飲み放題です。特に「白桃烏龍 極品」は、桃そのものの風味が広がるで新感覚のお茶。軽やかな口当たりがスイーツともよく合います。
▲美味しい金色のお茶「白桃烏龍 極品」
スカイラウンジ＜オーロラ＞のアフタヌーンティーは、9月は『秋の収穫祭』、10月は『ハロウィン』を用意します。
東京を代表する高級ホテルのひとつであり、日本初の超高層ホテルの160mから見晴らす東京の風景は唯一無二。多くのテーブルが窓際に並び、絶景とともに食事やアフタヌーンティーを楽しめます。特に所作や物腰が美しいスタッフの対応にも特別なひと時を感じられます。ぜひ訪ねてみてくださいね。＜text＆photo：みなみじゅん 予約・問：京王プラザホテル https://www.keioplaza.co.jp/restaurant/list/aurora/＞
【8月】アフタヌーンティー 〜夏祭り〜 《要予約》
期間：2025年8月1日(金)〜8月31日(日) 料金：１人￥6,900〜 （税サ込）営業時間：平日14時〜15時入店、土日祝日13時〜15時入店 ※３時間制