着心地よし・着回し力◎。大人の帰省コーデに頼れる【GU】高見えトップス３選
夏の帰省、荷物はなるべく少なく、でもちゃんとおしゃれして好印象も残したい…。そんな大人世代のわがままを叶えてくれるのが、プチプラなのに高見えする【GU】のトップス。そこで今回は、１枚でも着映えて着回しにも使える「夏の頼れるトップス」をピックアップしました。
シアー素材”なのにイタく見えない。万能すぎる【シアーシャツ】
シャツは好印象を与える定番アイテムですが、シアー素材を選べば、涼しげで今っぽいムードに。GUの「シアーシャツ」は透けすぎない絶妙なバランス。ブラックなら甘さを抑えてシックに、ホワイトなら清涼感ときちんと感が両立します。
さらに羽織りとしても使える2WAY仕様なので、朝晩の寒暖差がある帰省や旅行にも便利。ボトムスにはイージーパンツを合わせれば、動きやすさと上品さの両立も◎。
１枚で主役級の華やかさ。【バブルヘムプルオーバー】
ワンピースより着回しが利くのがセットアップ風の着こなし。その際、ポイントになるのが“シルエット”。GUの「バブルヘムプルオーバー」は、裾のふんわりバルーンシルエットが可愛さと華やかさを両立。
身頃や肩にタックが入っているので、腕まわりもすっきり見え。さらにノースリーブでもインナーが見えにくい設計で、安心感も抜群です。同系色のパンツと合わせればセットアップ風にも。地味にならず、着映えしますよ。
秋トレンドも意識したい大人に◎。【シアーベロアT】の上品ワントーンコーデ
パンツ×Tシャツのシンプルコーデこそ、素材で差をつけるのが大人流。GUの「シアーベロアT」は、ほんのり光沢のある素材が上品さと涼感を両立。秋っぽさを先取りしつつ、暑さにも対応できる優れものです。
体のラインを拾いにくい程よい身幅と、五分袖の安心感あるデザインもポイント。ワントーンでまとめつつ、シルバーのメッシュバッグなど小物で遊び心を加えれば、こなれ感のある帰省コーデに仕上がります。
“ラクしてキレイ”が大人の正解。GUで叶える夏の好印象帰省コーデ
帰省や旅行は、動きやすさも、気温対策も、おしゃれも全部大事。そんなとき頼りになるのが、GUの“高見え・快適・着回し力”を備えた優秀トップスたち。気負わず、でもちゃんと印象に残る帰省コーデで、久しぶりに会う家族や地元の人との時間を心地よく楽しんでくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞