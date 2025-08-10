乃木坂46「与田祐希 卒業コンサート」映像化決定
【モデルプレス＝2025/08/10】乃木坂46が2月、福岡県・みずほPayPayドーム福岡にて開催した「与田祐希 卒業コンサート」のLIVE Blu-ray＆DVD「YUUKI YODA GRADUATION CONCERT」が10月1日にリリースされることが決定した。
【写真】乃木坂メンバーが涙、与田祐希卒コン映像
2016年9月に3期生として乃木坂46に加入後、グループの中心メンバーとして活躍する一方、モデルや女優としても多方面で活躍し続けてきた与田。「与田祐希 卒業コンサート」は2025年2月に出身地でもある福岡県・みずほPayPayドーム福岡にて開催され、彼女の約8年間にわたるアイドル人生に幕を閉じた。与田らしい、集大成ともいえるライブが、映像作品としてリリースされる。（modelpress編集部）
発売日：2025年10月1日（水）
【完全生産限定“豪華”盤】
Blu-ray 3枚組
DVD 5枚組
三方背BOX仕様・豪華フォトブックレット付き
ポストカードセット5枚1セット封入（全25種を5枚ずつセットしたうちランダムで1セット封入）
トレーディングカード（全35種を5枚ずつセットしたうちランダムで1セット封入）
ライブ当日のバックステージパスレプリカ
【通常盤】
『YUUKI YODA GRADUATION CONCERT DAY1』
Blu-ray 1枚
DVD2枚組
『YUUKI YODA GRADUATION CONCERT DAY2』
Blu-ray 1枚
DVD2枚組
