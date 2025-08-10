Snow Manが、沖縄から・北海道まで旅する様子を捉えていくトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man -Traveling with Snow Man-』。8月10日より、メンバーの向井康二と岩本照が福岡を旅するEp.2の放送＆配信がスタート、このたびメイキング写真とコメント動画が公開された。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■仲が良すぎる“岩本兄弟”

メイキング写真は、向井康二が投稿。一緒に滑車付きブランコで遊んでいるシーン、互いに写真を撮っているシーン、向井が浜辺ではしゃいでいる（スキップ？）シーン、向井が岩本の肩に手をまわしてじゃれ合っているシーンなど、ふたりの密な関係性が伝わるカットばかり。

写真全体の3分の1が料理の写真というのも印象的。その仲の良さから“岩本兄弟”と呼ばれるふたりが、存分に福岡旅行を楽しんだことが伝わってくる全9枚のカットとなっている。

■コメントでも“兄と弟”の関係性がくっきり

コメント動画は、ディズニープラスの公式Xにて公開。例えばこんなやりとりも。

向井：やっぱり「誰と来るか」じゃないでしょうか？ 旅というものは。

岩本：なるほどなるほど。で、どうでした？

向井：最高ばい！（笑）

終始、無邪気かつハイテンションにしゃべりまくる向井康二と、それをほほえましく受けとめながらおだやかに対応する岩本照。まさに“兄と弟”の関係性を、ここでも確認することができる

■番組情報

日本テレビ『旅するSnow Man -Traveling with Snow Man-』

Episode1：07/27（日）16:25～16:55

Episode2：08/10（日）16:25～16:55

Episode3：09/07（日）16:25～16:55

Episode4：09/14（日）16:25～16:55

Episode5：09/21（日）16:25～16:55

Episode6：09/28（日）16:25～16:55

Episode7：10/05（日）16:25～16:55

Episode8：10/19（日）16:25～16:55

Episode9：10/26（日）16:25～16:55

Episode10：11/02（日）16:25～16:55

※関東ローカル

※Hulu、ディズニープラスで配信（TVerなどで見逃し配信あり）

出演 ：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）