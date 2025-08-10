向井康二と岩本照が仲良しトーク！「旅は“誰と来るか”じゃないでしょうか」（向井）「で、どうでした？」（岩本）「最高ばい！」（向井）
Snow Manが、沖縄から・北海道まで旅する様子を捉えていくトラベルドキュメンタリー『旅するSnow Man -Traveling with Snow Man-』。8月10日より、メンバーの向井康二と岩本照が福岡を旅するEp.2の放送＆配信がスタート、このたびメイキング写真とコメント動画が公開された。
■仲が良すぎる“岩本兄弟”
メイキング写真は、向井康二が投稿。一緒に滑車付きブランコで遊んでいるシーン、互いに写真を撮っているシーン、向井が浜辺ではしゃいでいる（スキップ？）シーン、向井が岩本の肩に手をまわしてじゃれ合っているシーンなど、ふたりの密な関係性が伝わるカットばかり。
写真全体の3分の1が料理の写真というのも印象的。その仲の良さから“岩本兄弟”と呼ばれるふたりが、存分に福岡旅行を楽しんだことが伝わってくる全9枚のカットとなっている。
■コメントでも“兄と弟”の関係性がくっきり
コメント動画は、ディズニープラスの公式Xにて公開。例えばこんなやりとりも。
向井：やっぱり「誰と来るか」じゃないでしょうか？ 旅というものは。
岩本：なるほどなるほど。で、どうでした？
向井：最高ばい！（笑）
終始、無邪気かつハイテンションにしゃべりまくる向井康二と、それをほほえましく受けとめながらおだやかに対応する岩本照。まさに“兄と弟”の関係性を、ここでも確認することができる
■番組情報
日本テレビ『旅するSnow Man -Traveling with Snow Man-』
Episode1：07/27（日）16:25～16:55
Episode2：08/10（日）16:25～16:55
Episode3：09/07（日）16:25～16:55
Episode4：09/14（日）16:25～16:55
Episode5：09/21（日）16:25～16:55
Episode6：09/28（日）16:25～16:55
Episode7：10/05（日）16:25～16:55
Episode8：10/19（日）16:25～16:55
Episode9：10/26（日）16:25～16:55
Episode10：11/02（日）16:25～16:55
※関東ローカル
※Hulu、ディズニープラスで配信（TVerなどで見逃し配信あり）
出演 ：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）