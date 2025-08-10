¡Úºå¿À¡Û2Ï¢¾¡¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö29¡×¡¡ºÍÌÚ¹À¿Í¤¬´°Åê¾¡Íø¤Ç10¾¡ÌÜ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¡õÂç»³ÍªÊå¡õüâ»ûË¾Ì´¤¬ÌÔÂÇ¾Þ¤ÎÂç³èÌö
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 5-2 ¥ä¥¯¥ë¥È(10Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à)
ºå¿À¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î3Ï¢ÀïºÇ½ªÀï¤Ë¾¡Íø¡£2Ï¢¾¡¤Ç¥«¡¼¥É¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¡Ö29¡×¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤ÏºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡£½é²ó¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Ä¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£
±ç¸î¤·¤¿¤¤ºå¿ÀÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤«¤éÌÔ¹¶¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦±üÀî¶³¿Åê¼ê¤ÎÁ°¤Ë¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤«¤é¡¢º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë3²ó¤Ë¤âº´Æ£Áª¼ê¤¬º£µ¨Âè31¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢»ß¤Þ¤é¤ÌÌöÆ°¡£5²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿º´Æ£Áª¼ê¤«¤éÂ³¤¯Ï¢ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÁª¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç±üÀîÅê¼ê¤Ï¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï·ÑÅêºö¤Ë½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤ò¤â¤é¤¦Ãæ¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ê¤É¹¥Åê¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿ºÍÌÚÅê¼ê¡£¤·¤«¤·6²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿ÂåÂÇ¡¦ËÌÂ¼·Ã¸ãÁª¼ê¤Ë¥½¥íHR¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Ä¾¸å¤Î6²óÎ¢¤Ë¤ÏÌÔÂÇ¾Þ¡¦Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë8²ó¤Ë¤âÌÔÂÇ¾Þ¡¦郄»ûË¾Ì´Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£ºÍÌÚÅê¼ê¤Ï9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¤¢¤¬¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¼ºÅÀ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢´°Åê¾¡Íø¡£2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤Ç¤âÌöÆ°¤ò¸«¤»¤¿º´Æ£Áª¼ê¤Ë¹¥¼éÈ÷¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥µ¡¼¥É¥´¥í¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÍÌÚÅê¼ê¤Ï9²ó126µå¤òÅê¤²È´¤¡¢Èï°ÂÂÇ10¡¢Ã¥»°¿¶8¡¢2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Çº£µ¨10¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£