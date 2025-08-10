スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実。好評発売中の美人百花9月号では総勢16ブランドから、プレスのイチ推しコメント付きでガイドしているので、ぜひチェックして♡

【プロポーションボディドレッシング】大人女子の必須条件を押さえたデニムが健在！可動域が制限されない優しい生地感も大人女子のデニムスタイルに必要♡

出典: 美人百花.com

裾に向かって広がるフレアシルエットが美脚をメイク。旬なペプラムやチュニックとも好相性。

Press comment

「トレンドの美脚フレアパンツを、硬すぎない生地感で女性らしく調整。 トップス次第で様々な表情に変化するエレガントな仕上がりもポイント♪」(プレス 井上さん)

パンツ￥10,989、ブラウス￥7,997/ともにPROPORTION BODY DRESSING ブレスレット￥11,550/Hh(14 SHOWROOM) バッグ￥16,500/ダイアナ(ダイアナ 銀座本店) パンプス￥38,500/プリティ・バレリーナ(F.E.N.)

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/山下智子 モデル/石川恋 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部