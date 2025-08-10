レディのマストアイテムとさえ言える、アンテプリマのミニアトゥーラ。華やかな見た目はもちろん、おでかけにちょうどいいサイズ感で使い勝手も◎！ ということで、豊富なカラバリを生かしたシーン別のおすすめコーデをご紹介。ここでは、推し活コーデをピック。

推し活×アンテプリマ ミニアトゥーラ

カラバリ豊富なアンテプリマなら、推し活にぴったりなバッグが見つかる！ シンプルな見た目で、ぬいチャームとのバランスも◎。

バッグ\36,300/アンテプリマ/ワイヤーバッグ(アンテプリマジャパン) カーディガン\8,910/SNIDEL ブラウス\15,400/アンクレイヴ(オンワード樫山 お客様相談室) スカート\24,200/ドレステリア(ドレステリア 渋谷スクランブルスクエア店) イヤリング\47,300/アネモネ(サンポークリエイト) 靴\24,200/銀座かねまつ(銀座かねまつ6丁目本店) チャーム/編集部私物

掲載：美人百花2025年8月号「夏もアンテプリマのミニアトゥーラに夢中！」

撮影/屋山和樹(BIEI)[人物]、志田裕也[静物] スタイリング/入江未悠 ヘアメイク/朝日光輝(SUNVALLEY) モデル/宮本茉由 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部