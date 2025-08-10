リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「仮面夫婦」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

仮面夫婦の状態を「改善したい」わずか3人

調査は2025年2月18日、「仮面夫婦だと思う」と回答した全国の20〜59歳までの既婚男女638人からランダム抽出した100人（男性40人／女性60人）を対象に、インターネットリサーチで実施したものです。

全回答者に「配偶者以外のパートナーはいるか」について聞いたところ、100人中22人が「いる」と回答。このうち4人（男性3人・女性1人）は「その事実を配偶者に告げている」ことも明らかになりました。配偶者の反応についても聞いた結果、「泣かれた」が2人、「怒られた」が1人、「無反応」が1人だったということです。

「別のパートナーがいることをパートナーに知らせていない」と回答した人（18人）に「今後もし離婚するなら、最大のきっかけは何だと思うか」を聞いたところ、トップとなったのは「子どもが巣立ったとき」（9人）でした。この結果について、同社は「“仮面”をかぶり続ける最大の動機が“親としての責任感”であることが改めて浮き彫りになりました」とコメントしています。

「仮面夫婦の状態を改善したいと思うか」についても聞くと、「改善したい」と答えた人は18人中わずか3人という結果に。最多は「現状維持でいい」（8人）、次いで「離婚したい（7人）」と続きました。

「改善したい」と答えた3人に「どうすれば関係がよくなるか」を尋ねると、男性からは「夫婦の営みを取り戻す」「浮気・不倫をやめる」、女性からは「感謝を口にする」「自分の考え方を変える」「けんかをしない」との回答が。関係改善のアプローチにおいても、「性的関係の再構築」を重視する男性、「感情の修復」を望む女性というギャップが垣間見える結果となっています。

また、「自分たちは仮面夫婦だと思う」と答えた人（100人）に、自分の考えや体験談、つらかったことを自由記述形式で聞くと、男性からは「空気の悪さ（55歳）」「無視されること（52歳）」「セックスレス（46歳）」「いつもコミュニケーションが取れず気持ちが重い（47歳）」「話し相手がいなくて独り言を言っていることが多かったように思う（54歳）」「今は特にないが、子どもが大きくなったら今の生活を終わりにしたい（49歳）」といった生々しい回答が。

一方、女性からは「子どもたちに悪影響だと思う（52歳）」「これからが心配（42歳）」「思い出したくない（29歳）」「夫婦生活が苦痛（32歳）」「出会ったときから一瞬でもいいと思ったことはない。全て苦痛（54歳）」「稼げない上にモラハラな夫なら一緒にいる意味ない（48歳）」「いつもストレスだらけ（57歳）」「子どもが不在時の2人の時間がしんどい（46歳）」「いつ別れてもいいように準備だけはしておきたい（43歳）」といった悲痛な告白が集まったということです。

調査結果を受けて、同社は「調査で明らかになったのは、仮面夫婦は“諦めの上に成立している関係”であり、関係改善ではなく『離婚に向けた静かな準備』をしている人が多いという現実でした」「表向きの平穏の裏で、誰にも相談できない苦しみと孤独を抱えながら、『子どもが巣立つ日』『貯金がたまった日』『きっかけが訪れた日』を待つ日々。それが今、日本の“家庭”に潜む“静かな戦場”の正体です」とコメントを寄せています。

あなたは「自分たちは仮面夫婦だ」と思いますか？ それとも……？