お笑いタレント・ふかわりょう（50）が10日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。同番組に念願の出演を果たすも「大丈夫ですか?」と連発する場面があった。

有吉は今年7月放送回で、ふかわ側から出演オファーがあったと告白。「芸能生活30周年で、R-1グランプリにも出場されていて。フェスもあっていろいろと話題はあるみたいなんですけど、断りました」とバッサリ。「ふかわさんがいらっしゃっても、同じ展開にしかならないのでね」とイジっていた。

そして、今月10日放送回は有吉が夏休みのため欠席。代わりに「デンジャラス」安田和博がパーソナリティを務める「安田のほうれん荘」が放送されることとなった。そこで登場したふかわは、開口一番「大丈夫ですか?」と連発。

「この食材（ふかわ）をうまく扱えますか?わりとこの番組では、評判のいい食材ではあるんですけど。捨てるところがないところから“ラジオ界のあんこう”という異名もあって。でも、悔しいですけど板前（有吉）の力なんですよ」といい「今日は板前さんがご不在で、代わりはアルピーの平子くんかなと思ってたんですけど…（安田で）大丈夫ですか?」と苦笑していた。