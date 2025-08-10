猫が後ろ足だけで人間のように立ち上がる瞬間は、その可愛さから思わず「おおっ！」と見入ってしまいますよね。でも、今回話題になっている猫ちゃんは、ちょっと違いました。

というのも、立ち方が独特すぎて、見た人の目に強烈なインパクトを残したのです。投稿はThreadsにて、4.7万回以上表示。いいね数は3000件を超えたそうです。

初めて立ったはいいが立ち方が…

今回、Threadsに投稿したのは「あおとこめ」さん。投稿に映っているのは、保護されて2年が経つ猫ちゃん。元気いっぱいな男の子です。

いつもは四足歩行で移動する姿しか見せなかった猫ちゃん。投稿が撮影された日、ついに初めて後ろ足だけの直立に成功！

ただし、その立ち姿はなかなかのインパクト。後ろ足を踏ん張って背筋をピンと伸ばし、真剣な表情で服に顔を近づける様子は、なかなかシュール。

洗濯物の匂いチェック中かと思われますが、その後ろ姿は見ているだけでじわじわ笑いがこみ上げてきそうです。中に人間が入っているのではないか…？そんな疑いすら浮かんできてしまうほど、癖が強い立ち姿です。

立ち方の癖が強い猫ちゃんにSNS民たちも爆笑

個性的な二足立ちを披露した猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「そのまま歩き出しそう」「ヒト入ってるでしょ」「これは将来猫又になれそうですね。夜にこっそり踊る練習をし始めますよ」などの声が多く寄せられていました。

もしかしたら、そのうち二足立ちしながら歩き出す猫ちゃんの姿が拝めるかもしれません。これからも癖が強い立ち姿に期待大です。

写真・動画提供：Threadsアカウント「あおとこめ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。