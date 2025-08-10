330円でこんな映えるの！？【3COINS】の「スティックネイルジェル」さすが、、♡

指先まで抜かりなく、おしゃれ見えを狙いたい人におすすめしたいのは、【3COINS（スリーコインズ）】から登場している、大人気アイテム「スティックネイルジェル」。初心者も手軽に塗れるスティックタイプで、簡単にオフできるのが魅力です。シルキーな発色やグリッター入りなど、カラバリも豊富。330円のプチプラ価格で購入可能なので、イロチ買いもありかも……！

上品に映えるシルキースティックネイルジェル

【3COINS】「シルキーマグネットスティックネイルジェル / and us」\330（税込）

シルキーな色味とツヤのある発色で、手元が上品に映えるスティックネイルジェル。ジェルと筆が一体化したスティックタイプで、サッと塗りやすいのが魅力です。ベース & トップジェルなしでOK。ぬるま湯やオイルで簡単にオフできるのも嬉しいポイント。公式オンラインストアお気に入り登録数8,000人以上の大人気アイテムです。

オフィスでも浮かない！ 洗練された指先を演出するベージュ

「シルキーマグネットスティックネイルジェル」は、全10色展開。こちらのカラーは、落ち着いた色合いで洗練された指先を演出するベージュ系。派手すぎないので、お仕事シーンにもぴったりのカラーです。肌なじみがよく、指もスラッと長く見えそう。

完売前に欲しい！ 夏映えするグリッタースティックネイル

【3COINS】「グリッタースティックネイルジェル / and us」\330（税込）

開放的な気分になる夏は、大きめのグリッターのジェルネイルに挑戦するのもありかも！ 海やプールなどの水辺でのシーンやフェスなどのイベントにもぴったりです。売り切れ→再入荷した大人気アイテムで、今なら全カラー在庫が揃っているので、気になる人はぜひ早めにチェックを。

ワンカラーネイルも映えるマグネットスティックネイル

【3COINS】「マグネットスティックネイルジェル / and us」\330（税込）

こちらは小さなラメがキラキラ輝く、マグネットスティックジェルネイル。なんだか物足りないワンカラーネイルも、さりげなく華やかな手元を演出できそう。5色展開でベーシックカラーからアクセントカラーまで揃っているので、イロチ買いもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i