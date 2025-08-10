【大雨警報】熊本県・熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、合志市などに発表 10日21:25時点
気象台は、午後9時25分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を八代市、宇土市、宇城市、美里町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、合志市などに発表 10日21:25時点
熊本、阿蘇地方では、11日未明から11日夕方まで土砂災害に警戒してください。熊本地方では、11日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■熊本市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■八代市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■荒尾市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■玉名市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■山鹿市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■菊池市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■宇土市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■宇城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■阿蘇市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 10日夜遅く
■合志市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■美里町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■玉東町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■南関町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■長洲町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■和水町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■大津町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■菊陽町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■南小国町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 10日夜遅く
■小国町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 10日夜遅く
■産山村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 10日夜遅く
■高森町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 10日夜遅く
■西原村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■南阿蘇村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日未明から11日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 80mm
ピーク時間 10日夜遅く
■御船町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■嘉島町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■益城町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■甲佐町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■山都町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm
■氷川町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方から11日夕方にかけて警戒
・浸水
11日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 80mm