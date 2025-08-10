気象台は、午後9時25分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を熊本市、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を八代市、宇土市、宇城市、美里町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町に発表しました。

熊本、阿蘇地方では、11日未明から11日夕方まで土砂災害に警戒してください。熊本地方では、11日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■熊本市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■八代市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■荒尾市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■玉名市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■山鹿市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■菊池市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■宇土市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■宇城市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■阿蘇市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



■合志市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■美里町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■玉東町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■南関町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■長洲町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■和水町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■大津町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■菊陽町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■南小国町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



■小国町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



■産山村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



■高森町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



■西原村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■南阿蘇村

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日未明から11日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 80mm

ピーク時間 10日夜遅く



■御船町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■嘉島町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■益城町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■甲佐町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■山都町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



■氷川町

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方から11日夕方にかけて警戒

・浸水

11日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 80mm



