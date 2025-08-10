夏に子どもと行きたい「絶景スポット」ランキング！ 2位「ファーム富田（北海道）」、1位は？
楽天グループが運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」は、「夏に子どもと行きたい絶景スポットランキング」を発表しました。このランキングは、妊娠中や子育て中のママ・パパを対象とした無料のメンバーシッププログラム「楽天ママ割」メンバー1214人へのアンケート調査をもとに作成されたものです。
今回はその結果から、TOP3の絶景スポットを紹介します。
【10位までの全ランキング結果】
3位：上高地3位に選ばれたのは、長野県の「上高地」です。国の特別名勝および特別天然記念物に指定されており、年間120万人もの観光客が訪れる山岳景勝地として知られています。
景色の美しさだけでなく、子どもたちが自然を体験できることも、人気のポイントの1つになっているそう。
2位：ファーム富田北海道の「ファーム富田」が2位にランクインしました。ラベンダー、カスミソウ、ポピー、コマチソウなど色鮮やかな花々が楽しめる「彩りの畑」や、広大なラベンダー畑、ケイトウやマリーゴールドといった季節の花が咲く「花人の畑」など、多彩な花畑や庭園を堪能することができます。
ゆるやかな丘一面に咲いた花々はまるで美しい絨毯のようで、広大な十勝岳連峰の景色と一緒に楽しむことができるそう。季節ごとに異なる景観を楽しめることも、多くの家族に支持される理由となっているようです。
1位：マザー牧場千葉県の「マザー牧場」が1位に輝きました。広大な敷地内では、牛や羊、馬、アルパカなどの動物たちとのふれあい体験ができるほか、季節の花畑やソフトクリーム、ジンギスカンなどの牧場グルメも楽しむことができます。
7月上旬から9月下旬にかけては、ペチュニアの一種である「桃色吐息」が約5000平米の広大な畑で咲き誇ります。鮮やかな桃色が一面に広がる中を散歩したり、写真を撮ったりと、夏ならではの絶景を家族で楽しめます。
子ども向けの遊び場など設備が充実していることも、多くの家族連れから支持を集める大きな理由となっているそうです。
これからの夏休みシーズン、ランキングに選ばれた絶景スポットへの旅行を検討してみてはいかがでしょうか。
(文:All About 編集部)