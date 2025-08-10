８日のフジテレビ「酒のツマミになる話」には、タレントの重盛さと美が出演した。

「あったはずのものがなくなった話」の流れで、重盛はシャンプー会社からのタイアップオファーについて回想。趣味で作詞作曲したヒップホップが話題となっており「楽曲とＭＶを制作してくださいって。８００万だったんです」と赤裸々に明かすと、周囲は「ギャラを言ってる？」と騒然となった。

ビジネスとして大衆に合わせるのではなく、あくまでも趣味のため「音楽へのこだわりがすごく強い」と説明し「『自由だったらやります』って言ったら『重盛さんの楽曲が好きなので自由で一切ＮＧ項目なし』って言われたから『ありがとうございます。やらせていただきます』って。撮影前日にも『本当にＮＧないんですね？』『重盛さんのクリエイティブを邪魔したくないんで一切なしでお願いします』って言われて」とやりとりを再現した。

続けて「ＭＶで思いっきりお尻を出したんですよ」とクセすごエピソードを添えてきたところから急展開。「そのとき、自分のお尻、いいお尻だなと思って、ちょうどシャンプー会社だからお風呂のシーンがあって、テンション上がってお尻を出して。それで納品したんですけど、そしたら１枚手紙が届いて『性の表現が大胆すぎるため撮り直して下さい』」と結果的にＮＧになってしまったという。

ＭＣの千鳥・大悟は「あっちも楽曲とか歌詞とか曲調は自由でいいと思ってるけど、まさか尻の方でくるとは」と苦笑い。一悶着となった重盛は「『撮り直し費用も払うので撮り直ししてください』って言われたんですけど、私的にはこのお尻を世に出したいと思って、タイアップを蹴って、オリジナル作品として出しました。今思えば８００万の方がよかったなって思います」と吐露していた。