今後のアップデートは3カ月毎に実施予定！「タイタンクエスト2」ロードマップを公開
【ロードマップ】 8月8日 公開
THQ Nordicは8月8日、PC用アクションRPG「タイタンクエスト2（Titan Quest II）」のロードマップを公開した。
同作は8月2日にアーリーアクセスを開始。今後は数カ月に渡り、新たなエリアや敵を含むチャプターの追加、キャラクターエディター、マスタリーの追加等が行なわれる予定となっている。なお、コンテンツアップデートは3カ月毎の実施予定となっており、その間にも小規模アップデートが行なわれる予定。また、早期アクセスは2026年後半まで継続される予定で、その時点でコンソール版のリリースが予定されている。
ロードマップの発表に合わせ、本作の開発を担当するGrimlore GamesのBalint Marczin氏が、寄せられた質問に回答する動画も公開されている。
