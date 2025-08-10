【ロードマップ】 8月8日 公開

THQ Nordicは8月8日、PC用アクションRPG「タイタンクエスト2（Titan Quest II）」のロードマップを公開した。

同作は8月2日にアーリーアクセスを開始。今後は数カ月に渡り、新たなエリアや敵を含むチャプターの追加、キャラクターエディター、マスタリーの追加等が行なわれる予定となっている。なお、コンテンツアップデートは3カ月毎の実施予定となっており、その間にも小規模アップデートが行なわれる予定。また、早期アクセスは2026年後半まで継続される予定で、その時点でコンソール版のリリースが予定されている。

ロードマップの発表に合わせ、本作の開発を担当するGrimlore GamesのBalint Marczin氏が、寄せられた質問に回答する動画も公開されている。

□「No Oracle Needed: The Titan Quest II Roadmap Is Here」のページ

【Titan Quest II | Early Access FAQ】

(C) 2025 THQ NORDIC