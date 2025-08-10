タレントのボビー・オロゴンがフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン スポーツＳＰ」（日曜・午後７時）に出演。芸能界一の力自慢を決める新企画「腕相撲トーナメント」で優勝し、初代王者に輝いた。

芸能人腕相撲ＮＯ１決定戦「ＴＥＰＰＥＮ」２連覇のボビーはジョージア出身の元大関・栃ノ心、帝京大ラグビー部時代に大学選手権４連覇のラグビー芸人・しんや、握力７０キロの「トム・ブラウン」みちお、柔術世界一の経歴を誇る「ガリットチュウ」福島善成、筋トレ歴１８年の筋肉芸人・青木マッチョ、体重１９０キロの巨漢芸人「ママタルト」大鶴肥満、バスケットボール元日本代表で身長２１０センチの石橋貴俊の７人の猛者とトーナメント形式での最強決定戦に臨んだ。

５９歳のボビーは「誰がおじいちゃんなんだよ！ テレビ局はもう俺が衰えてると思ってるけど、俺が賞金を持ち帰る」と予告すると、プライベートでの不祥事もあり、テレビ界から離れていた時期について「５年間の冬眠の悔しさをぶつけたいと思います」と回顧。気合十分で臨んだ。

１回戦で巨人・石橋を一蹴すると、２回戦でも顔を触る挑発をしてきた青木に余裕の圧勝。決勝では、福島を「来いよ！ 逃げんなよ！」と挑発。「逃げねえから行けよ。やってやるから」と返した福島を「芸人が来る場所じゃねえ」と、さらにあざ笑った。

まともに組もうとせず、様々に仕掛けたボビー。レフェリーの指示のもと、やっと組み合った後も、あまりの熱戦に組んだ腕が外れ、福島が１ファウルを取られた。２度目の組み合いで一気に攻め、福島の右手をたたきつけると両手を大きく広げ、「ボビーでした！ サンキュー」と絶叫した。

ボビーの圧倒的な強さに敗れた福島も「やっぱ強かったな。すごいな。気持ちで負けたんだ」と、つぶやいていた。

◆「千鳥の鬼レンチャン」腕相撲トーナメント結果

▽１回戦

〇福島善成―みちお●

〇栃ノ心―しんや●

〇青木マッチョ―大鶴肥満●

〇ボビー・オロゴン―石橋貴俊●

▽準決勝

〇福島善成―栃ノ心●

〇ボビー・オロゴン―青木マッチョ●

▽決勝

〇ボビー・オロゴン―福島善成●