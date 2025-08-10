【大雨警報】長崎県・長崎市、諫早市、大村市、西海市（江島・平島を除く）、東彼杵町に発表 10日21:08時点
気象台は、午後9時8分に、大雨警報（土砂災害）を長崎市、諫早市、大村市、西海市（江島・平島を除く）、東彼杵町に発表しました。
南部、北部、壱岐・対馬では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長崎市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
10日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 60mm
□洪水警報
10日夜遅くに警戒
■諫早市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 10日夜遅く
■大村市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■平戸市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■壱岐市
□大雨警報
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
■西海市（江島・平島を除く）
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
■東彼杵町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
11日明け方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 10日夜遅く
■佐々町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
10日夜遅くに警戒
1時間最大雨量 60mm