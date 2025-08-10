気象台は、午後9時8分に、大雨警報（土砂災害）を長崎市、諫早市、大村市、西海市（江島・平島を除く）、東彼杵町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】長崎県・長崎市、諫早市、大村市、西海市（江島・平島を除く）、東彼杵町に発表 10日21:08時点

南部、北部、壱岐・対馬では、11日明け方まで土砂災害に警戒してください。北部では、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長崎市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

11日明け方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 10日夜遅く





■佐世保市（宇久地域を除く）□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水10日夜遅くに警戒1時間最大雨量 60mm□洪水警報10日夜遅くに警戒■諫早市□大雨警報【発表】・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 90mmピーク時間 10日夜遅く■大村市□大雨警報【発表】・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜遅く■平戸市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜遅く■壱岐市□大雨警報・土砂災害11日明け方にかけて警戒■西海市（江島・平島を除く）□大雨警報【発表】・土砂災害11日明け方にかけて警戒■東彼杵町□大雨警報【発表】・土砂災害11日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 60mmピーク時間 10日夜遅く■佐々町□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜遅くに警戒1時間最大雨量 60mm