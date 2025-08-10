Ê¡²¬¡¦»³¸ý¡¦ÂçÊ¬¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¡¡11Æü¤Ë¤«¤±ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü
Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¤¬Áê¼¡¤®¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÆ»Ï©¤Î´§¿å¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹¡Ê11Æü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ°ú¤Â³¤ÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Ê¡²¬¸©¤È»³¸ý¸©À¾Éô¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬300¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤¹¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¡²¬¸©¤äº´²ì¸©¤Ê¤É¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç200¥ß¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©¿·µÜÄ®¤Ç¤ÏÂç±«¤ÇºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ä®Æâ¤Î°ìÉô¤Ë¡Ö¶ÛµÞ°ÂÁ´³ÎÊÝ¡×¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¤¢¤¹Ä«¤Ë¤«¤±¤ÆÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ç¤Ï¡¢²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤ä¿»¿å¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤ÉÂç±«ºÒ³²¤Ø¤Î¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£