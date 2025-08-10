刀剣乱舞ONLINE×たい焼きが再び！コラボたい焼きが登場

アプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』の10周年を記念し、GiGOのたい焼きとのスペシャルコラボが実現！江の刀8振りをイメージしたたい焼きが前半・後半に分かれて登場し、ファン必見のノベルティコースター付きドリンクも同時販売されます。販売は2025年8月8日（金）より、池袋・大阪など全国3店舗にてスタート。この夏、刀剣男士たちと甘く可愛い時間を楽しんで♡

たい焼きで推し活♡コラボスイーツ詳細

刀剣乱舞ONLINEとのコラボたい焼きは、江の刀8振り（篭手切江、豊前江、桑名江、松井江、五月雨江、村雲江、稲葉江、富田江）をイメージ。

前半（8/8～8/29）と後半（8/30～9/21）に分かれて、各4種ずつランダムで提供されます。

価格は1個600円（税込）、フレーバーはプレミアムクリーム♡たい焼き1個ごとに、対応する絵柄のノベルティコースター（全16種・ランダム）を1枚プレゼント♪

絵柄は選べませんが、推しが出るかワクワク感も楽しみのひとつ。

ドリンクでもGET！ノベルティ付きで嬉しさ倍増

たい焼きと並んで注目なのが、ノベルティ付きドリンク。こちらも前半・後半で絵柄が切り替わるコースター（各8種・ランダム）がセットに。

価格はドリンク＋コースターで1個500円（税込）。対象店舗はGiGOグループ各店なので、お近くの店舗情報を公式サイトでチェックしてみてください。

たい焼きと同じく、なくなり次第終了なので早めの来店がおすすめです。

混雑回避にはアプリ抽選がおすすめ

人気が集中する可能性の高い本コラボ。混雑緩和のため、事前抽選が行われる場合があります。抽選に参加するには、事前に「GiGOアプリ」のインストールが必要。

抽選情報は各店舗のX（旧Twitter）アカウントから随時発信されるので、フォローして最新情報をチェックしておくと安心です。

なお、たい焼きは1日あたりの販売数に限りがあるため、確実にゲットしたい方はお早めに。

刀剣乱舞ONLINE×たい焼き、推しと甘い夏を♪

2025年の夏を彩る、刀剣乱舞ONLINE×GiGOの夢のコラボ。たい焼きは推しの絵柄でランダムに登場し、ドリンクにも同柄のノベルティがついてきます。

推しを引き当てる楽しさと、スイーツの美味しさをどちらも味わえる貴重な期間限定イベント♡

事前抽選や販売制限もあるため、公式情報をしっかりチェックして、スムーズな推し活をお楽しみください♪