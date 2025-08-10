＜子離れできていない例＞21歳正社員、ひとり暮らしをしたがっている。家事も全くできないので心配
就職したわが子から「ひとり暮らししたい」と言われたら、親としては成長が嬉しいような、少し寂しいような気持ちになってしまうかもしれませんね。ところが家事は何もしない、お金の管理もアバウト。なのに根拠のない自信を見せられると、頭を抱えてしまいそうです。今回の投稿者さんも、お子さんのひとり暮らしについて思うことがあるようです。
『21歳になる子どもが、ひとり暮らしをしたがっています』
まったく子離れしていない。甘やかしすぎなんじゃない？
『働いてるのにお金も入れず、親に送迎までさせてる成人を実家に置く意味がわからない。本人がひとり暮らしするって言うならさせたらいいじゃん。投稿者さんはお子さんを家から出したくなさそうな感じがする』
『私なら今すぐ出て行ってもらうけどな。家にお金を入れないなら住まわせない。そもそも送迎なんてしない。投稿者さんがちょっと甘やかしすぎだよ』
『投稿者さんのほうが子離れできてないのでは？ お弁当まで作ってるって、どれだけ甘やかしてるの』
お子さんが21歳になって正社員として働いているにもかかわらず、家計への協力が一切なく、親に送迎までさせているというこの状況。現状を看過している投稿者さんに、ママたちからは「甘すぎるんじゃない？」との指摘があがりました。もう少し親として毅然とした態度を取るべきだと考えた方もいたのでしょうね。お子さんが家事もせず、お金の管理が甘くても生きていけるのは、実家という甘えられる場所があるからこそ。子どもの自立を考えると、現状を打破したほうがいいというのがママたちの考えなのでしょう。
本人がその気のうちに、ひとり暮らしさせてみたらいいよ
『私なら本人がひとり暮らしする気満々のうちに、さっさと家から出すわ。成人してるなら自己責任だし、あわよくばそのまま自立してくれるし。現実を教えるまたとないチャンスだよ。今はスマホで調べれば大抵のことはわかるし、大丈夫だよ』
『やらせてみないとわらない。21歳でしょう？ 失敗しても再起できる若さと情熱は十分あるよ。実際、独立してかかる生活費の割合なんて、体験しないとわからないと思う』
『職にもついてるし、ひとり暮らししたいならどうぞどうぞ。「やれるもんならやってみろ、二度と家には戻してやらん」くらい内心思いながら送り出すわ。今までは家事とか面倒くさいことはすべて人任せにしてたんだから、これからは大変な思いしてひとりで全部やってみればいい』
お子さんが「ひとり暮らしをしたい」と強く望んでいるなら、それはむしろ自立への絶好の機会と捉えるべきだという意見も見られました。本人が望んでいる機会を逃すべきではないということですね。実際にひとり暮らしをしてみることで、これまで親が当たり前のようにしてくれていた家事や、生活にかかる費用がいかに大変かを身をもって体験できるでしょう。育児は「子どもの自立を促すこと」。親がいなくても立派に生きていける状態にすることのはずです。まさに今がそのタイミングなのかもしれませんね。
ひとり暮らししても、何とかなるよ
『うちの今年22歳の娘も、お金も入れず好き放題してた。あまりにも酷いから私がブチ切れて「お金くらい入れなさい」って言った。そしたら「家にお金を入れるくらいならひとり暮らしする」って出ていって、早1年くらい。なんとかなるよ』
『息子は家事一切できないまま出ていったけど、普通に暮らしてるよ。ひとり暮らしなら誰もやってくれないから、何でもするようになるよ』
先輩ママたちの実体験も寄せられました。今はネットを使えば大抵のことは調べることができますし、親が心配するほど子どもは無力ではないのかもしれませんね。実家にいれば親が何でもしてくれるからこそ、いつまでも「できない」状態が続いてしまうのかもしれません。お子さんの成長を信じて自ら困難に立ち向かう機会を与えることが、真の自立へとつながる道なのではないでしょうか。
お子さんの「ひとり暮らししたい」という気持ちは、親からの自立を求めるサインなのかもしれません。文字通り赤ちゃんのころから知っているのですから、親としては心配な気持ちは当然でしょう。しかし「可愛い子には旅をさせよ」とはよく言ったもの。この機会を子どもの成長のチャンスと捉えて、「現実」を経験させる勇気をもつのも大切なことでしょう。