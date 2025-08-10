¡Ö²¿»þ´Ö³Ý¤«¤Ã¤¿!?¡×3¿Í¤Î¥Þ¥Þ¡¦»³¸ý¤â¤¨À©ºîà²ø½Ã¥¹¥¤¥«á¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊì¤Á¤ã¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥¤¥«À¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×
Âç¤¤¯³«¤±¤¿¸ý¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨(48)¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿à²ø½Ã¥¹¥¤¥«á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¤¥«¤ò²ø½Ã¤Î´é¤Î·Á¤Ë¤¯¤êÈ´¤¡¢Âç¤¤¯³«¤±¤¿¸ý¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ë²Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡£
¡¡¡Ö¤³¤É¤âÃ£¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿Æ¤È¤¤¤ë¤è¤êÍ§Ã£¤È¤¤¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡ÄÊì¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦Í½Äê¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤³¾Æ¤¤ä²Æº×¤ê¡¢Ìîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÊì¤Á¤ã¤ó¤À¡×¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¥¹¥¤¥«²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¤¥«¥´¥¸¥é¡¢ÈþÌ£¤½¡¼¡¡¤Ç¤â¡¢¤³¤Î´éºî¤ë¤Î¤Ë²¿»þ´Ö³Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¡¼!?¡×¡Ö¤¹¤´¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥¤¥«À¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï2005Ç¯¤Ë¼Â¶È²È¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·1ÃË1½÷¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤¬11Ç¯¤ËÎ¥º§¡£15Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤ÈºÆº§¤·¡¢17Ç¯¤Ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£