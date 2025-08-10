ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢ÄÄ¹¬Æ±¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤Ê¤é¤º¡ÄÆüËÜ½÷»Ò¤Ï»Ñ¾Ã¤¹¡¡Á°Ìë¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¤È¥Õ¥ë¥²¡¼¥à·ãÆ®¡ÚÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡Û
¡¡¢¡Âîµå¡¡WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡Ê10Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡²£ÉÍÂç²ñÂè4Æü¤ÏÃË½÷¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºò²Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»ÒÆ±¼ïÌÜ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡áËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡á¤Ï¡¢Æ±3°Ì¤ÎÄÄ¹¬Æ±¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë2¡½4¡Ê11¡½6¡¢11¡½6¡¢7¡½11¡¢9¡½11¡¢7¡½11¡¢4¡½11¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÄÄ¹¬Æ±¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÄÌ»»0¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢Èá´ê¤Î1¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ç¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÀè¼è¡£Âè2¥²¡¼¥à¤Ï1¡½1¤«¤é¤Î5Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤ÇÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤áÏ¢¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥²¡¼¥à¤ÏÄÄ¹¬Æ±¤Î·«¤ê½Ð¤¹¹ÅÆð¹ª¤ß¤Ê¹¶·â¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤º¤Ë¼º¤Ã¤¿¡£Âè4¥²¡¼¥à¤Ï0¡½3¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤¬¤µ¤¨¤Æ7Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç°ì»þµÕÅ¾¤¹¤ë¤â¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£
¡¡Âè5¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤âÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¡¢7¡½5¤«¤é¤Î6Ï¢Â³¼ºÅÀ¤Ç²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£Âè6¥²¡¼¥à¤â½øÈ×¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤ÎÆüËÜÀª¤Ç¤ÏÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤âÂè1¥·¡¼¥É¤ÎÂ¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ËÇÔ¤ì»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬¸þË²¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò4¡½2¤ÇÇË¤ê11Æü¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÂè2¥·¡¼¥É¤Î²¦Á¿¶Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë1¡½4¤Ç¶þ¤·¤¿¡£