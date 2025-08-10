Mrs. GREEN APPLE・大森元貴、夏の木洩れ陽で涼しげに佇む 新曲「夏の影」MVティザー公開
Mrs. GREEN APPLEの新曲「夏の影」の「MV Teaser #2」が10日、公開された。11日午前0時にデジタルシングルが配信。11日午後9時にMVがプレミア公開となる。
【動画】Mrs. GREEN APPLE、新曲「夏の影」「MV Teaser #2」
同曲は、「青と夏」以来約7年ぶりに楽曲タイトルに“夏”が表される“夏うた”で、「キリン 午後の紅茶」CMソングに起用されている。
公開された「Teaser Movie #2」には、夏そのものを想起させる雲と、夏の木洩れ陽で涼しげに佇む大森元貴（Vo./Gt）の姿が映し出されており、同曲でどのような映像美が紡がれていくのか、期待感が高まる。
