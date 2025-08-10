精悍「“2階建て”SUVミニバン」!? 全長4.7m級「ちょうどイイサイズ」の「3列シート車」で「大人4人」寝られる？ ホワイトハウスのプジョー「リフター キャンパー」実車公開

ポップアップルーフには大人2名が就寝可能な空間が広がる！

2025年7月26日から27日にかけて、東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催された「東京キャンピングカーショー2025」。

軽自動車をベースとしたコンパクトなキャンピングカーから、キャンピングカービルダーがイチから作り上げた本格的なフルコンバージョンモデルまで、幅広いモデルが展示されていました。

そんな中でも、近年人気を集めているのが「ミニバン」をベースとしたモデルです。

精悍「“SUV”ミニバン」が車中泊モデルに大変身!?

本格的なキャンピングカーは、装備こそ非常に充実しているものの価格が高め。

ボディサイズも大きいことから日常使いに供するには難しく、普段乗りのクルマが別途必要になるケースも多いです。

その点、ミニバンベースのモデルであれば、1台で普段使いからキャンプまで、マルチに使える点が人気の理由といえるでしょう。

そんなミニバンキャンピングカーは国産車が中心となっていますが、より個性を求める人にオススメなのが、キャンピングカーの老舗、ホワイトハウスキャンパー（愛知県東郷町）がリリースしているプジョー「リフター」をベースとした車中泊モデルです。

リフターは、フランスの自動車メーカーであるプジョーが販売するミニバン。両側スライドドアを備え、2列シート・5人乗り仕様に加え、3列シート・7人乗り仕様の「リフター ロング」が用意されています。

5人乗りのボディサイズは全長4405mm×全幅1850mm×全高1855mm。7人乗りロングは全長4760mm×全幅1850mm×全高1875mmです。

ともに、パワートレインには経済性とトルクフルな特性が特徴の1.5リッターディーゼルターボに、8速ATを組み合わせたものが搭載されています。

バカンスの国のクルマらしく、高速道路での長距離巡行が得意なエンジン特性を持っており、郊外に出かけることも多いアウトドアユーザーにとって最適なところも、リフターを選ぶ大きな理由といえるでしょう。

なおプラットフォームなどを共有する兄弟車として、シトロエン「ベルランゴ」とフィアット「ドブロ」がそれぞれ正規輸入されています。

リフターは、他のモデルよりも大径タイヤを備えて最低地上高も高められているため、よりアクティブなSUVテイストの仕様となっているのも特徴です。

会場に展示されていたリフター ロングをベースとしたホワイトハウスキャンパーのキャンピングカーは、「POP-HOT Package」と名付けられたもので、ルーフ部には2名分の就寝スペースを取ることができるポップアップルーフを装着。

さらにHOT Packageとしてエンジン停止時に使用できるエア・ヒーター（FFヒーター）やサブバッテリー、走行充電システム、外部電源＆室内コンセントが備わります。

そしてオプションとして「キャンプスター」と名付けられた車載アウトドアキットも用意され、スライド式収納を備えたフラットベッドキットセットやスライド式アウトギャレー、プライバシーシェードなどが揃います。

ポップアップルーフとあわせれば、大人4人の就寝が可能となっています。

こちらの“キャンプスター”は、既存のリフターにも後付けで装着ができるようになっているのも嬉しいポイント。セットすればすぐに車中泊仕様に変身できます。

単品の価格（消費税込み、以下同）は、「フラットベッドキット」（リフター ロング用）が28万6000円、「スライド式アウトギャレー」が16万5000円など。

なおホワイトハウスキャンパーでは、リフターのほか、兄弟車のベルランゴやドブロをベースとしたキャンピングカーもラインナップしているので、ブランドの好みによって選ぶことができるようになっているのも嬉しいところです。

またキャンプスターについても同様に、各モデルへ後付け搭載可能となっています。

東京キャンピングカーショー2025の会場に出展されていたホワイトハウスキャンパー「リフター キャンパー」の価格は、オプションなどをフル装備した状態で686万1000円でした。