広島　中３日での清水との再戦は０―０　スキッベ監督「お互いが最後まで勝利を目指して戦った良い試合」

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 広島０―０清水（１０日・Ｅピース）

６日の天皇杯４回戦（Ｅピース）で顔を合わせた両チーム。天皇杯では広島が３―０で勝利し、８強進出を決めており、中３日での再戦となった。

雨の中の一戦は前半９分、広島は左サイドでボールを持った２２歳ＦＷ中村のクロスをＦＷ木下が中央で頭で合わせたが、これはＧＫ梅田がキャッチ。清水は４５分、左ＣＫをＭＦ山原が右足で蹴り、中央でＤＦ高木がドンピシャヘッドで合わせたが、ＧＫ大迫がビッグセーブでしのいだ。前半は０―０で折り返した。

後半１７分、広島は途中出場の１９歳ＭＦ中島のパスを受けたＦＷ中村が左サイドから右足シュートを放つも、これは枠外となり決定機を逃した。その後もゴール裏のサポーター側に向かって攻め続けた。同３６分には左サイドで持ったＭＦ東のクロスからＦＷ前田が左足で合わせたが、ＧＫにキャッチされた。４１分には清水ＤＦ北爪に１対１で抜け出されるピンチもＧＫ大迫がセーブした。終盤は一進一退の攻防が続くも、試合はスコアレスドローに終わった。

広島のミヒャエル・スキッベ監督は「大きなチャンスはあったが、決めきれるだけのクオリティーがなかった。逆に清水の方にもチャンスがあり、素晴らしいシュートを打っていたが、うちのＧＫ（大迫）敬介が良いセーブをした。０―０の結果から見れば、もしかしたら退屈で面白くない試合に見えるかもしれないが、今日の試合に関して言えば、お互いがたくさんのチャンスを作り出し、最後の最後まで勝利を目指して戦った良いゲームだと思う」と振り返った。