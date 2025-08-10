◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２５節 Ｇ大阪０―３岡山（１０日・パナソニックスタジアム吹田）

日本代表の元エースＦＷ釜本邦茂さんが８１歳で亡くなった１０日、開催されたＪ１の６試合では選手全員が喪章を着用して戦った。釜本さんが初代監督を務めたＧ大阪と、釜本監督の下でＧ大阪ＤＦだった木山隆之監督率いる岡山が対戦。岡山が勝利した。

偉大なストライカー・釜本さんをしのんで試合前にセンターサークルを囲んで黙とうが行われた一戦。先制したのは、９４年に釜本ガンバの選手だった木山監督が指揮する岡山だった。前半１０分、ＦＷ岩渕弘人が先制ゴール。２７歳が、自身のＪ１初ゴールで先制点をもたらした。３６分にも岩渕が右足で２点目。２―０と岡山がリードして前半を終えた。

２月のアウェーでの対戦でも０―２と敗れているＧ大阪は、この日も岡山守備を崩し切れない。後半２８分にはエリア内でフリーのＦＷヒュメットが右足シュートを放つも相手ＤＦが阻止。逆に、終了間際には３点目を失った。

木山監督が古巣・Ｇ大阪に、そして釜本さんに“恩返し”する形となった。Ｇ大阪は連勝が２でストップ。岡山は連敗を２で止めた。