◎あすの全国の天気

西日本、東日本は広く雨で、大雨になる所があるでしょう。東北も朝晩を中心に雨で、激しく降る所がありそうです。九州北部と九州南部、中国、四国では10日(日)夜から11日(月)にかけて、非常に激しい雨の降る所がある見込みです。北陸や東海、近畿では激しい雨が降るでしょう。関東も山沿いを中心に、激しい雨が降り、南風が強まりそうです。

【線状降水帯の発生予測情報】

特に、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県では11日(月)朝にかけて、宮崎県、鹿児島県（奄美地方を除く）では10日(日)夜遅くから11日(月)昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は福岡と大阪で26℃、金沢で24℃、名古屋で25℃、東京で26℃、仙台で24℃、札幌で22℃でしょう。

日中の最高気温は北陸と東北では前日より高い所が多くなりそうです。福岡で30℃、大阪で31℃、金沢と名古屋・東京で29℃、仙台で32℃、札幌で30℃の予想です。

◎週間予報・西日本と沖縄

12日(火)にかけて大雨になる所があるでしょう。週後半は晴れ間が戻る予想です。沖縄は台風11号の影響で、12日(火)から13日(水)にかけて、大荒れとなるおそれがあります。

◎週間予報・東日本

北陸は13日(水)にかけて大雨が続く見込みです。関東甲信や東海も12日(火)頃までは山沿いを中心に、大雨にお気をつけください。週末は晴れて暑さが戻りそうです。

◎週間予報・北日本札幌は晴れる日が多く、暑さが続くでしょう。東北は13日(水)頃まで断続的に雨が強まる予想です。週末は天気が回復する見込みです。