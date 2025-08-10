ほぼ手持ち式リールって感じ？

魚釣りの楽しさは実際に釣れたときが最高潮ですが、釣り道具選びも奥が深いですよね。川釣りのフライフィッシングもあれば、カツオの一本釣りなんてのも。目的の魚に応じて道具が変わります。

手のひらサイズの釣り竿

昔から釣りでは竿を構えるのが当たり前ですが、株式会社キャステムの「Tiny Reel（タイニーリール）」は、竿ではなく手のひらサイズになった四角い釣り…竿（？）を構えます。

2本指を穴に通して持ち、ハンドル1回転で釣り糸が4回転するギア比のリールで糸を巻きます。

【ポケットサイズの釣り竿】

クラウドファンディングで3,000万円越えした

カウボーイみたいに投げる

釣り竿だと後ろに振りかぶってから、前に振ったタイミングで先端のルアーを遠くに飛ばしますが？

Image: 株式会社キャステム

「タイニーリール」は釣り糸を長めに出して、あたかもカウボーイが投げ縄を放るようにグルグル回して遠心力をつけてから遠くに投げます。魚が食いついたらリールを巻いて、自分の方にどんどん手繰り寄せましょう。

筆者は子どものころ、家の横の私道にてゴム製のルアーを飛ばして練習したものですが…「タイニーリール」をゲットした人はカウボーイ投げを練習することになりますね。

エサやルアーを使い分ければ、海ならアジやサバやアオリイカなど。川ならヤマメやイワナやニジマスが狙えます。湖だとブラックバスやフナなど、もうなんでもOKで弘法筆を選ばずです。

超お手軽フィッシングへGO

アウトドアや旅行で川や海に行くとき、釣り竿を「タイニーリール」にすると荷物が軽くなります。また高価な道具を揃えずとも、入門編としてもちょうど良いかも。釣り竿が長くなくても良いなんて、目からウロコです。魚釣りだけにね！

