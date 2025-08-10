¾®³Ø¹»6Ç¯¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¡Ê12¡Ë¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¹üÈ×¹üÀÞ¤Î½Å½ý¡¡²£ÃÇÊâÆ»¤ò²£ÃÇÃæ¤Ë»ö¸Î¤«¡¡·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô
10Æü¡¢·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤Ç¾®³Ø6Ç¯¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷»Ò»ùÆ¸¤Ï½Å½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢ÂÀÅÄ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÌÊâ¤ÇÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø6Ç¯¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¡Ê12¡Ë¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ë¿®¹æµ¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷»Ò»ùÆ¸¤Ï¹üÈ×¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê53¡Ë¤«¤éÇ¤°Õ¤ÇÏÃ¤ò¤¤¯¤Ê¤É¡¢»ö¸Î¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£