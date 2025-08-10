「西武４−９楽天」（１０日、ベルーナドーム）

楽天が逆転勝利。相手の四球を絡めながら効果的に得点した。

２点を追う三回だ。無死一、三塁から村林の遊ゴロ間に１点を返し、なおも２死三塁と好機の場面で４番・黒川が同点適時打を放った。また四回には渡辺佳の犠飛で勝ち越しに成功。それでも先発・ヤフーレが守り切れない。五回に同点とされるなど、４回０／３を９回３四死球、３失点で降板となった。

それでも七回だ。１死から２四球と内野安打で満塁を作ると、フランコが右前適時打を放って勝ち越しに成功。八回には３日以来の先発出場となった太田が適時二塁打を放って、貴重な追加点を奪った。続く中島は今季２度目の４安打の固め打ち。村林、武藤に連続適時打が飛び出すなど、一挙５得点と、一気に突き放した。

決勝打のフランコは「チームの勝利に貢献することができてよかった」と語り、再調整を経ての奮闘ぶりには「モチベーションは切らさず。スタメンじゃない時もチームのためにバットを振っている」と明かした。チームの勢いは「とてもいい。このエネルギー溢れるチームメートと一緒に戦っていくだけ」と力を込めた。

なお、９日の同戦を体調不良で欠場した浅村は、この日の試合前練習に参加したものの、２試合続けてベンチを入りを外れた。