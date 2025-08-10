TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後8時57分に、洪水警報を大町町、江北町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】佐賀県・大町町、江北町に発表 10日20:57時点

佐賀県では、11日明け方まで土砂災害に、10日夜遅くまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■佐賀市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■唐津市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■鳥栖市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■多久市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■伊万里市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■武雄市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くに警戒

■鹿島市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■小城市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■嬉野市
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■神埼市
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜遅く

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■吉野ヶ里町
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■上峰町
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　10日夜遅く

■みやき町
□大雨警報
・土砂災害
　11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■有田町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■大町町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■江北町
□大雨警報
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報【発表】
　10日夜遅くにかけて警戒

■白石町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　10日夜遅くにかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　10日夜遅くにかけて警戒

■太良町
□大雨警報
・土砂災害
　10日夜遅くから11日明け方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　90mm
　ピーク時間　10日夜遅く