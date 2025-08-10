著書「秒速で1億円稼ぐ条件」などで知られる実業家の与沢翼氏（42）が10日、X（旧ツイッター）を更新。自身の最新ショットを公開した。

与沢氏は、美しい青い海が広がるビーチをバックに、自身の顔をアップで撮った写真を掲載。「ビーチでなんとか生きてます。早く感覚が元通りになりますように」とだけつづった。太陽の光を浴びている顔が、血色も良いように見える。

この投稿に対し「かなり顔が明るくなりましたよ！」「顔色は健康そのもの」「ビーチの様な爽やかなお顔」「与沢さん、太陽を浴びてエネルギーを取り戻しているように見えます」「顔色良いですね」などとさまざまな反響の声が寄せられている。

与沢氏は4月18日、YouTubeチャンネルなどで「仕事をやめてタイに来てから『覚醒剤』にどっぷりはまっていました。今はもうやっていません」などと告白。その後、妻が3子を連れて日本に帰ってしまったことも明かし、同26日には妻との協議離婚が成立したと発表。

5月8日、すでに削除済みのX投稿で「日本へは帰国しません」と宣言していたが、一転して「理由があって昨日、日本に帰国しました。六本木におります」と打ち明けていた。7月6日には2カ月ぶりにXを更新し、精神科に入院していたことを明かした。タイに滞在しているがXでは同21日、「ドバイに来ました」と記した。

また、先月26日までに更新された元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏のYouTubeチャンネルに出演し、「呼吸して、毎日過呼吸にならないで生きてるだけで精いっぱいで」「結構生きてるだけで精一杯ですよ」などと現在の状況を話し、今後については「正直、全部はまだ決まっていないですね。どういうふうにしていこうかとか。何やりたいかとかも決まってないです」などと説明していた。