LDHの有料ファンサイト「CL」5周年を記念したイベント「CL 5th Anniversary 〜Thank you FESTIVAL〜」が10日、千葉・LaLa arena TOKYO−BAYで開催され、EXILE SHOKICHI（39）中務裕太（32）THE RAMPAGE、FANTASTICSら所属アーティスト69人が出演した。

大運動会で、1万人を盛り上げた。4チームに分かれて、サイト内の人気企画「ポージングだるまさんがころんだ」「目隠しダンス」「自転車遅こぎ15m走」などで対決。「だるまさんがころんだ」ではFANTASTICS中島颯太（25）の“超絶かわいいポーズ”やTHE RAMPAGE吉野北人（28）のセクシーなポーズでファンをメロメロに。「目隠しダンス」ではTHE RAMPAGE龍（26）やFANTASTICS堀夏喜（28）が完璧なパフォーマンスを披露し、大歓声を浴びた。

さらに、FUJIWARA、ジェラードンのアタック西本（38）見取り図盛山晋太郎（39）、コロコロチキチキペッパーズなど吉本興業の芸人もゲスト出演。借り物競走や障害物リレーなどの持ち込み企画で盛り上げた。借り物競走はアイテムを持ったファンをアリーナへ呼び込み、THE JET BOY BANGERZのSHIGETORA（20）の実の妹も偶然登場し、会場を驚かせた。

激戦の末、僅差でイエローチームが優勝。優勝に貢献し、セクシーなポーズで盛り上げた吉野がMVPを獲得した。キャプテンを務めた中務は「CLのこういう競技企画は全部1位。CLに愛されました。うれしいです」とにっこり。グリーンチームキャプテンの橘ケンチ（45）は「こういうエンターテインメントもあり。またいつかやりましょう」と呼びかけた。