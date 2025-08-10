元ベビタピ店員・ののち、ボーダーカラーの新ヘア公開「唯一無二で可愛すぎる」「なんでも似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/08/10】クリエイターのののちが7月6日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】元ベビタピ人気店員、印象ガラリな新ヘア
ののちは「ボーダー柄デザインカラーめちゃくちゃ可愛いカワイイ」とつづり、新しいヘアカラーにイメージチェンジした際の動画を公開。淡いピンクをベースに、ピンクと黒のボーダーが目を引くエクステをつけ、「ピンクと茶色のアポロカラーは残してデザインを変えてもらったの エクステは残留を気にしないで色んなデザインに挑戦できるから休みの時とか期間限定でやるのおすすめだよ〜」と説明していた。
この投稿にファンからは「唯一無二で可愛すぎる」「ボーダーヘア新鮮」「なんでも似合う」と反響が寄せられている。
ののちは、元恋人のりくとのカップルチャンネル（現在はののち単独のYouTubeチャンネルに移行）がきっかけで知名度を拡大したインフルエンサー。クレーンゲームでほしい景品が取れずののちが涙する動画で注目を浴び、その人懐っこい姿から“犬系彼女”と呼ばれていた。SNSで話題のしなこが店長を務める原宿のタピオカ店「ベビタピトーキョー原宿店（ベビタピ）」の店員としても注目を集め、6月30日に卒業した。（modelpress編集部）
