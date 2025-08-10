◇明治安田J1リーグ第25節 町田2―0神戸（2025年8月10日 町田GIONスタジアム）

FC町田ゼルビアがホームで首位・神戸を2―0で撃破し、黒田剛監督体制1年目だったJ2時代の23年4月以来となる6連勝でクラブのJ1記録を更新した。J1神戸戦は通算4試合目で初勝利となり、これで公式戦は破竹の9連勝をマーク。前半6分にDF中山雄太（28）が先制弾、同36分にはMF相馬勇紀（28）が追加点を奪った。

町田の勢いが止まらない。まずは0―0の前半6分だ。MF林がロングスローを投げ入れると、相手クリアでペナルティーエリア外へこぼれたボールを中山が左足一閃（いっせん）。豪快な一撃でゴール右を突き刺し、今季初得点は貴重な先制弾となった。チームが得意とするセットプレーの流れから得点。中山は6日の天皇杯4回戦・京都戦に続くボランチ起用で攻撃力を発揮した。

追加点は1―0で迎えた同36分だった。相馬がペナルティーエリア手前左から右足でミドルシュートを放ち、今季8得点目。守備陣はGK谷の好セーブやDF菊池の好守でリーグ戦4試合連続クリーンシートを達成した。