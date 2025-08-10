俵積田らのチャンスメイクを活かせず、FC東京が鹿島に０−１と黒星。リーグ連勝ならず
2025年８月10日、FC東京が味の素スタジアムで鹿島アントラーズと対戦。４−４−２システムでGKはキム・スンギュ、４バックは室屋成、アレクサンダー・ショルツ、岡哲平、長友佑都、中盤は佐藤恵允、高宇洋、橋本拳人、俵積田晃太、２トップはマルセロ・ヒアンと長倉幹樹だった。
立ち上がりから積極的に仕掛けたFC東京は、１分と３分にいきなり決定機を掴む。いずれもM・ヒアンのシュートはゴールにならなかったが、鹿島にプレッシャーをかける。序盤のFC東京はコンパクトな陣形を保ちつつ、バランスよく戦えている印象だった。
10分以降は押し込まれる場面もあり、15分にレオ・セアラにヘディングシュート、18分にキム・テヒョンにロングシュートを許す。どちらもGKキム・スンギュの好守で凌ぐと、主導権を握ろうと攻勢に転じた。
20分以降は拮抗した状態が続き、がっぷり四つの展開に。FC東京がやや押し気味に試合を進めているようにも見えたが、決定機を作るには至らない。右サイドバックの長友から何本か良いクロスが入るも、それに合わせる選手がいなかった。
左サイドからの俵積田のチャンスメイクもゴールに繋げられなかったFC東京は結局、前半をスコアレスで終えた。
迎えた後半、左サイドバックの室屋が53分に負傷交代。代わりにバングーナガンデ佳史扶が投入された。その後のFC東京は俵積田やバングーナガンデの個人技を武器に左サイドから崩すシーンが増えた。
しかし鹿島の粘り強い守備を攻略できず、ゴールを奪えない時間が続いた。サイドの深いところまでボールを運べるものの、フィニッシュの局面で相手の壁を破れなかったのだ。
仲川輝人、野澤零温ら交代カードを使いながら局面を打開しようとしたFC東京だが、逆に81分、鈴木優磨のクロスに田川亨介が合わせたシュートで被弾。リードを奪われてしまった。
この１点が重くのしかかり、０−１と敗戦。ホームで白星を挙げられなかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
