パ５位の西武は１０日の楽天戦（ベルーナ）に４―９と逆転負け。４位・楽天との差は再び２・５ゲームに広がった。

初回、西武は今季２戦２敗と分の悪い相手先発ヤフーレから村田、長谷川の適時打で幸先よく２点を先制した。しかし、先発・菅井信也投手（２２）が３回に一死一、三塁のピンチから村林の併殺崩れの間に１点を失うと、さらに二死三塁から黒川に中前打を許し、簡単に２―２の同点に追いつかれた。

続く４回にも渡辺佳の犠飛で逆転を許し、菅井は３回１／３、６安打３失点で降板。７月９日楽天戦（ベルーナ）以来、間隔十分な登板となったが、結果を出せなかった。

降板後、菅井は「ボール球先行で不利なカウントをつくる場面が多く、自分で自分を苦しめてしまいました。毎回ランナーを背負う形にはなりましたが、打者への勝負はできていたと思います。ストライク先行でカウントを進めていくことと、先頭打者をしっかりと抑えることを意識して、次回に向けて準備していきます」とコメントを出した。

その後、西武は５回に村田のこの日２本目のタイムリーで一時３―３の同点に追いついたが、ブルペンが踏ん張り切れなかった。７回に４番手・中村が一死満塁からブランコに適時打を許し勝ち越しを許すと、８回に５番手・ボーが長短６安打を集中され、一挙５失点で試合を壊してしまった。