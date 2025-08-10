サッカー日本代表として７５得点を挙げ、１０日に死去した釜本邦茂さん。

創意工夫とゴールへの強い意欲で、海外の指導者やトップ選手からも認められる世界クラスの選手に成長した。

「野球は日本と米国だけ。サッカーなら世界中にいけるし、五輪にも出られる」。野球少年だった釜本さんは小学校時代、教員のその一言でサッカーに目覚めた。混雑した駅や繁華街で歩行者をかわしてドリブルのイメージを養い、京都・山城高で活躍。「日本サッカーの父」と呼ばれ、日本代表強化のために来日していたドイツ人のデットマール・クラマーさんの目にも留まり、指導を受けた。

早稲田大２年だった１９６４年、東京五輪に出場。その後、クラマーさんの勧めもあって本場の西ドイツ（当時）に短期留学し、シュート技術や最先端の体調管理を学んだ。６８年メキシコ五輪で７得点を挙げ、銅メダル獲得に貢献。クラマーさんに「世界最高クラスのストライカー」と評された。

卒業後は日本サッカーリーグの強豪、三菱重工業（現Ｊリーグ・浦和レッドダイヤモンズ）への入社を考えたが、大学の先輩から「お前は関西の人間や。（大阪の）ヤンマーにいけ」と言われたという。「（ヤンマーの）本社に呼ばれて応接室で話が終わると、ドアの外には報道陣が集まっていて、そのまま入団や」と肩をすくめたが、８４年の現役引退までヤンマー一筋だった。

ヤンマーの後輩だった元日本代表ＤＦの西村昭宏さん（６７）は「パスがずれると『どこ蹴っとんじゃ！』とどなられた」と懐かしむ。「釜本さんは、どうすれば得点できる確率が上がるかを常に分析していた。最後はいつも『俺にパスを出せ』が結論だった」と振り返った。

釜本さんは、元ブラジル代表で「サッカーの王様」として知られたペレさん（２０２２年に死去）とも親交が深く、１９８４年、国立競技場で行われた引退試合にはペレさんも駆けつけた。「案内を出したら『行くよ』と連絡をくれた」とうれしそうに語っていた。世界が認めた日本最高のストライカーだった。