2025年7月18日（金）から8月13日（水）まで開催されている『2025さっぽろ夏まつり（第72回） 福祉協賛さっぽろ大通ビアガーデン』の大通公園8丁目会場にて、『THE サッポロビヤガーデン』が営業中です。

『THE サッポロビヤガーデン』は、札幌市・大通公園の夏の風物詩ともいえるビアガーデン。北海道限定ビール『サッポロ クラシック』や『サッポロ生ビール黒ラベル』、『ヱビス プレミアムブラック』をはじめ、『THEサッポロビヤガーデン』数量限定販売の 『サッポロ クラシック 夏の爽快』など各種生ビールを味わうことができます。

『サッポロ クラシック 夏の爽快』は、北海道産ホップ『リトルスター』と北海道産大麦麦芽の『きたのほし』を使用することで、北海道の夏らしい爽快な香りと飲みごたえを引き出した、夏限定の味わいです。

今年40周年を迎えた『サッポロ クラシック』は、ジョッキサイズ（中・大）はもちろん、お得な『2.7リットルタワーサーバー』や『10リットルサーバー』もおすすめ！

日差しの強い日中や雨天時でも快適に過ごせるカラフルな屋根の大型テントが特長で、開放的なウッドデッキのテラス席もあります。

作りたてを味わうことができるライブキッチンフードは、『サッポロビール園 ジンギスカン』や『小樽名物 若鶏半身揚げ』など、北海道のご当地グルメがたくさん！

最高の生ビールを、ビアガーデンならではのフードや北海道らしいおつまみ、オードブルと一緒に、北海道の夏を味わってくださいね！

詳細情報

THE サッポロビヤガーデン

開催日時：2025年7月18日（金）～8月13日（水）12:00～21:00（L.O.20:45）

開催場所：北海道札幌市中央区大通西8丁目

電話番号：011-232-5959

規模：約2,200席

※席の予約はできません。

※自治体などの指示や天候により、中止または営業時間が変更になる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

今年の注目はなんと言っても数量限定の『サッポロ クラシック 夏の爽快』。北海道産ホップを使った、この夏だけの特別な一杯……どんな味か気になります。

アツアツのジンギスカンや小樽名物の半身揚げといった北海道グルメと一緒に楽しめるのも、たまりません！ 仕事帰りに同僚と、休日に友人と……。様々なシーンで、北海道の短い夏を思いきり満喫できそうです。

文／北海道Likers

