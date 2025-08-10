117試合目で40号、2019年のベリンジャー抜き球団最速

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発し、2試合ぶりの40号を放った。40号到達は3年連続4度目。ドジャースの球団記録をまたしても塗り替えたと米記者が伝えている。

大谷は2-0とリードした5回1死無走者で打席に立ち、ブルージェイズの先発右腕バシットの5球目、外角低めに逃げていくシンカーをとらえた。高々と上がった打球は中堅バックスクリーンへ。打球速度107.8マイル（約173.48キロ）、飛距離417フィート（約127.1メートル）の一撃だった。バシットは振り返ると打球を呆然と見送っている。

米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は自身のXに「大谷翔平はドジャースのフランチャイズ史上、誰よりも早く40本目のホームランを打った。彼はチームの117試合目で40本目を記録した。これまでの最速記録は、2019年に123試合目で40本目のホームランを打ったコディ・ベリンジャーだった」とつづった。

2019年のベリンジャーは最終的に打率.305、47本塁打、115打点という成績を残し、オフにシルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞、さらにナ・リーグのMVPを受賞している。大谷はどこまで数字を伸ばすだろうか。



（THE ANSWER編集部）