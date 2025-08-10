猛暑日の通勤なに着る？→【GU】へ！ 990円で上品見え♡「ひんやりトップス」

猛暑日の通勤、何を着たらいいかわからない……。と悩んでいる人におすすめしたいのが【GU（ジーユー）】の「ひんやりトップス」。\990（税込）で涼しさもきれい見えも叶いそうな、オフィスカジュアルにぴったりの優秀アイテムです。今回は、スタッフさんの着こなしを参考に、毎日の通勤コーデにも役立つスタイリングを紹介します。カラーによってはサイズ欠けしているので、早めのチェックがおすすめ。

1枚でサマ見えする好印象ブラウス

【GU】「ドレープTブラウス（半袖）Z + E」\990（税込）

好印象な雰囲気を纏えるブラウス。公式サイトによると「接触冷感機能付きなので、着た瞬間にひんやりとして、涼しい着心地を体感できます」とのことで、暑い季節に頼もしいアイテムです。袖口のデザインが肩まわりのすっきり見せにひと役。背中にはタックが入っていて、後ろ姿まできれい見えするはず。ほんのり青みがかったパープルカラーは、顔まわりにパッと華やかさをプラスしてくれます。通勤には、タックパンツやスカートで品よくまとめるのがおすすめ。

白 × グリーンでつくる涼しげコーデ

スタッフのNatsukiさんは、白ブラウスに淡いグリーンのワイドパンツを合わせた、クリーンな夏のきれいめスタイルを披露。パンツはハイウエスト & タック入りで、腰位置を高く見せてすらりとした美脚ラインに導いてくれます。ベルトの垂れ具合がほどよくコーデのアクセントに。足元はパイソン柄のポインテッドトゥで辛口なアクセントをひとさじ。

ブラウスにショートパンツを合わせれば旬なカジュアルコーデに

ネイビーのブラウスにブラウンのハーフパンツを合わせた、知的で旬な大人カジュアルコーデ。パンツはタック入りでひざ下丈なので、きちんと感をキープしながら、大人も気負わずトライしやすそう。ナチュラルカラーの襟付きカーディガンを肩がけして、こなれたムードに。足元とバッグは黒でまとめて全体を引き締めれば、好印象な着こなしに仕上がります。

淡いカラーでまとめてフェミニンな印象に

スタッフのKumikoさんは、淡いグリーンのブラウスにナチュラルカラーのフレアスカートを合わせた、フェミニンで爽やかなコーデを披露。やわらかなカラーをウエストの細ベルトでキリっと引き締めて、ほどよいアクセントをプラスしています。足元とバッグも白系で揃えれば、統一感のあるやさしげな印象に。淡色ワントーンでまとめた、上品さが漂うスタイルの完成です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase