◇アジアカップ 1次リーグB組 日本ーグアム（2025年8月10日 サウジアラビア・ジッタ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク21位）は、アジアカップ1次リーグB組の最終戦でグアム（同88位）と対戦。前半は先発の富永啓生（24＝レバンガ北海道）と途中出場だった西田優大（26＝三河）の3Pシュートが絶好調。2人で6本の3Pシュートを決めるなど前半を52―33と19点リードで折り返した。

アジアカップでは1997年以来となるメダル獲得を目指すホーバス・ジャパン。1次リーグ初戦となったイラン戦では、第4Qまで勝負の分からない展開だったが、チーム最多22得点を記録していた富永啓生（24＝レバンガ北海道）が5ファウルで退場。そこから流れが変わって2連続3Pシュートを決められて競り負け。今大会初黒星を喫して1次首位通過を逃した。

勝てば1次リーグ2位通過が決まるグアム戦では、ここまでの2試合と変わらないテーブス海 (26＝A東京)、ジョシュ・ホーキンソン(30＝SR渋谷)、馬場雄大（29）、吉井裕鷹(27＝三遠)、富永の5人がスタメンに名を連ねた。

第1Qは富永の3Pシュートを口火に8―0ランを決めて、最高の立ち上がりを見せた。その後は途中出場の富樫勇樹（32＝千葉J）、西田も躍動してこのクオーターは27―15で終えた。

第2Qもチームに勢いをつけたのは富永の3Pシュートだった。残り7分49秒に左ウイング付近から3Pシュートを決めると、直後の守備では吉井がスチールに成功。そのまま速攻のパスを受けたテーブスがレイアップシュートを決めた。さらに西田が残り6分2秒から2本連続で3Pシュートを沈めた。終了間際にはホーキンソンが、相手の激しい守備を受けながら3Pシュートを決めて19点リードで前半を終えた。

前半は富永が3本の3Pシュートを含むチーム最多15得点。続いて西田が3本の3Pシュートを決めて12得点を記録した。

チーム全体で3Pシュートを28本試投で11本成功。3P成功率は39.2％。目標である成功率40％へかなり近い数字を残した。