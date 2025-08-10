終売前に急いでーーーッ！！【ミスド】ビジュ200点♡「キャラドーナツ」に注目

8月下旬に終売予定の【ミスタードーナツ】の新作ドーナツはもう食べた？ ディズニーデザインの可愛いビジュアルに仕上がった「キャラドーナツ」が登場中。パッケージも特別仕様になっており、頑張った自分へのご褒美に選ぶのもおすすめです。今回は心ときめくようなドーナツをご紹介します。

ピンクの華やかさが映える「ポン・デ・スマイルストロベリー＜ミニーマウス＞」

ミニーの笑顔が描かれたパッケージに入ったこちら。ピンクの華やかさが映えるドーナツに、カラフルなトッピングをたっぷりと散りばめた可愛らしい一品です。ストロベリー味の甘酸っぱい味わいが良いアクセントとして楽しめそう。テイクアウトでの値段は\216（税込）です。

ひょっこりミッキーが可愛い「ポン・デ・スマイルチョコレート＜ミッキーマウス＞」

ひょこっと顔を出したようなミッキーデザインのパッケージに入ったこちら。カラフルなトッピングと共にイエローのハートを散りばめた、心をときめかせてくれそうな可愛いビジュアルに仕上がっています。テイクアウトでの値段は\216（税込）。ベースは「ポン・デ・リング」生地なので、少しずつちぎってシェアするのも良さそうです。

シルエットを再現！？「ふわふわシューストロベリーリング＜ミニーマウス＞」

ピンクのリボンが添えられたこちらのドーナツ。パッケージは水玉模様があしらわれた、ミニーのコスチュームらしいデザインがたまりません。耳は「ポン・デ・ストロベリーボール」になっており、ミニーのフェイスシルエットが再現されたビジュアルもポイント。食べるのがもったいないくらい可愛い仕上がりです。テイクアウトでの値段は\334（税込）。

ミッキーらしいカラーを合わせた「ふわふわシューチョコリング＜ミッキーマウス＞」

ミッキーらしいカラーが映えるキュートなこちら。パンツや手が描かれた、ミッキー要素の詰まったパッケージに入っています。耳は「ポン・デ・リングチョコレートボール」で、ミッキーのフェイスシルエットを再現。ドーナツにはりんごシュガーを合わせており、さっぱりとしたフルーティーな風味も楽しめそうです。テイクアウトでの値段は\334（税込）。

