TikTokアカウント『保護ネコのルル』に投稿されたのは、毛布をチュパチュパする子猫さんの姿。夢中で毛布を吸っていた子猫さんですが、飼い主さんの視線に気付いたとたんフリーズしてしまい...。

その後の可愛すぎる子猫さんの行動は40万回再生の注目を集め、「見んにゃ、閉店にゃりな」「恥ずかしいから見ないでにゃん」「さぞ、おひとり時間楽しまれていたんでしょうw」といったコメントが寄せられています。

【動画：毛布をチュパチュパしていた猫→飼い主さんの視線に気づいた次の瞬間…】

毛布をチュパチュパする子猫

今回の主役は、保護して約1ヶ月だという子猫の「ルル」ちゃんです。鼻の黒い模様がチャームポイントだというルルちゃん。優しいご家族のもとで、元気いっぱい過ごしているそうです。

ある日、ルルちゃんが毛布をチュパチュパしていたのだそう。子猫が毛布を吸う行動は「ウールサッキング」と呼ばれ、母猫のおっぱいを吸っていた名残なのだそう。猫飼いさんは見たことのある人も多いのではないでしょうか。

見にゃいで！

飼い主さんは、ルルちゃんが毛布をチュパチュパしている姿を「可愛い」と思いながら見ていたのだそう。しばらく夢中で毛布を吸っていたルルちゃんですが、視線を感じたのか、飼い主さんが見ていることに気付いたといいます。

飼い主さんに気付いたルルちゃんは、一瞬動きが止まったのだとか。そして、「何見てるのよ」というふうに飼い主さんを睨んだかと思ったら、そのまま毛布の中に隠れてしまったといいます。ルルちゃんにとって毛布チュパチュパは、見られたくないプライベートタイムだったようです。

思春期の女の子みたいと話題に！

まるで思春期の女の子のようなルルちゃんの反応に、「この照れ屋さんめ」と飼い主さん。猫さんにも、見られたくない姿があるんですね。

ルルちゃんの可愛すぎる行動はTikTokで4.4万件いいねを獲得しました。視聴者の方々からは、「思春期にゃんこかわちいね」「見るにゃーって感じで可愛い笑笑」「ダメッ！って感じで閉めてて可愛い」「もー、邪魔しにゃいで！！」「人間みたい」といったコメントが届いています。

恥ずかしがっているようなルルちゃんの行動は、多くの人を笑顔にしてくれました。子猫のルルちゃんがすくすくと成長し、素敵なレディになる日が楽しみですね。

TikTokアカウント『保護ネコのルル』には、今回紹介したルルちゃんの愉快な日常の姿が見られます。保護されてからゆっくりと緊張を解いていく様子やご家族に甘える姿、やんちゃな一面までルルちゃんの魅力が詰まっていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント『保護ネコのルル』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。