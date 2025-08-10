◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)

女子シングルス準々決勝で早田ひな選手(世界ランク13位)は、陳幸同選手(同3位/中国)と対戦。2ゲームを先取するも逆転負けを喫し、ベスト８となりました。

早田選手はこの試合、過去0勝4敗と苦戦している相手とのマッチアップ。5月の世界選手権では準々決勝でストレートで負け、メダル獲得を阻まれていました。

第1ゲーム、早田選手はバックハンドでペースを握ると、終盤は得意のフォアハンドで連続得点しリードを広げます。マッチポイントとし、最後は相手のフォアハンドをカウンターで決めてこのゲームを11-6で先取します。

第2ゲーム、早田選手は両ハンドでたたみかけて5連続ポイントを獲得。リードを奪うと、7-4からは激しいラリー戦を制して会場から拍手が沸き起こりました。その後も試合の主導権を譲らず、早田選手が11-6で2ゲームを連取しました。

迎えた第3ゲーム、開始早々から激しいラリー戦となりますが、早田選手の回り込みフォアハンドをストレートに逆を突き決めた陳選手がポイント。するとこのゲームは早田選手が劣勢に立たされ、終始リードを奪われる展開に。早田選手も1-5から追い上げて粘りを見せましたが、陳選手に先にマッチポイントを取られてそのまま7-11でゲームを落とします。

第4ゲーム、いきなり3連続ポイントを取られた早田選手は、強烈なフォアハンドを決めて流れを変えると追いつくことに成功。その後も陳選手に逆を突かれるもフットワークを生かしてカウンターに成功するなど一挙7連続ポイントを奪いました。しかし、早田選手のたたみかけに対応され1点差まで詰め寄られるとタイムアウトを選択。リズムを取り戻したい早田選手でしたが、タイムアウト明けに同点とされると一進一退の攻防となり、最後は3連続ポイントで9-11でゲームを落としました。

ゲームカウント2-2で迎えた第5ゲーム、序盤でボールに緩急を付け甘くなったところにスマッシュを決めた早田選手。チキータで先手を取るなどリードを奪います。しかし終盤、陳選手が緩急を使い分けたり打ちづらいミドルで早田選手のミスを誘い、6連続ポイントでこのゲームを獲得。早田選手は追い込まれます。

後がない早田選手は第6ゲーム、バックハンドで広角に突いてチャンスを作りますが、陳選手にラリー戦などで粘られてリードを奪われる展開に。早田選手は最後まで粘りを見せるも追いつくことができず、2-4(11-6、11-6、7-11、9-11、7-11、4-11)で陳選手に敗れ、世界選手権のリベンジとはなりませんでした。