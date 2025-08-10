◇MLB マリナーズ7-4レイズ(日本時間10日、T-モバイル・パーク)

イチロー氏(マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター)の背番号「51」の永久欠番セレモニーが、試合前にマリナーズ本拠地のT-モバイル・パークで行われました。その様子を見守っていた一人、マリナーズ外野手のフリオ・ロドリゲス選手が思いを語っています。

ロドリゲス選手は入団当初からイチロー氏の指導を仰いでいた“愛弟子”。メジャーデビューの22年にはいきなり打率.284、28本塁打、75打点の大活躍を見せ新人王に輝くと、今季もデビューから4年連続20本塁打20盗塁を達成するなど、チームに欠かせぬ存在へと成長しています。

ロドリゲス選手は、51番の永久欠番について、「彼の野球への愛情や自分を捧げた姿勢はとても特別なものだった。だから当然のこと」とコメント。

さらに「彼のプレースタイル全体が、他の誰とも違っていた。打撃のスタイル、守備のやり方、すべてが彼自身ならではのものだった。そして彼がもたらしたものの一つは、彼自身の個性だ。誰かになろうとせず、自分自身の最高の形を追求していた。そこが彼の特別なところ」と敬意を込めました。

この日、ロドリゲス選手が22号、23号と2打席連続アーチを記録。本塁打王を走るカル・ローリー選手の44号も飛び出すなど、マリナーズは7-4で勝利を飾りました。