Mireiはあの日、

この言葉に救われた！

-第6話-

ブレス編

いつか、私がもっと可愛くなれたら、憧れのステージに立ちたい。

いつか、もっと売れたら、大きな会場で単独公演ができるようになりたい。

いつか、私たちを知らない人がいないくらい有名になりたい。

──いつか。

「いつか」って、いつ？

私が所属している SAKURA GRADUATION は、メンバー全員の卒業が決まっているグループだ。

デビューと同時に発表された活動期間は3年間。2027年春、私たちはグループを卒業する。

“期限が決まっているからこそ打ち込める。”

これは事実だ。

でも同時に、時間が限られているからこそ、「いつか」という言葉が怖くなるときがある。

「いつか𓏸𓏸になったら」「いつか𓏸𓏸したい」そう思っていると、その“いつか”は期限の向こう側へ消えてしまうかもしれない。

「いつかじゃなく今よ。今 この瞬間からトップモデルへの道は始まっている」

--ブレス第6巻67ページ

モデルのオーディションを受けに来た主人公 炭崎純に、「あなたはどこへ行きたい？」という問いかけとともに、プロのモデルとして活躍するクリエがかけた言葉。

自分の夢。やりたいこと。思考は常に「今」から始まっている。

夢や憧れについて考えるとき、それは漠然とした未来、ふわふわしていることが多い。

でも、日々のスキンケアも、SNSの投稿も、応援してくれるファンの方への一言、初めて出会った方への目配せも。

一見小さく見えるようなことが未来につながっているし、今この瞬間にも、世界が変わるきっかけが訪れるかもしれない。

デビュー2年目、来月4th singleがリリース。

迷っている暇も遠慮している暇もない。間に合わなかったでは終わらせられない。「いつか」じゃなく、「今」だ。

夢物語を夢物語にしないこと。

ここに賭ける、という意志を、常に”今”に照準を当てて生きていたい。

