「国民的美少女コンテスト」出身でグラビアで活躍していた女優の原幹恵(38)がこのほど、自身のインスタグラムを更新。ジムでのトレーニング姿を披露すると共に、ダイエット遍歴も告白した。



【写真】落ち着いたウエアだけに完璧なウエストが目立つ原幹恵

7月15日に結婚したことを報告したばかりの原は、新妻らしい落ちついた濃いめのベージュのウエアで引き締まったウエストを披露。「思い返すと、、、あんぱんを3食食べるダイエットとか、野菜ジュースと豆乳でのプチ断食3日間とか、野菜スープダイエット、断食道場にも通ってみたりもしたなぁ。とにかく色んなダイエットを試しては失敗してを繰り返してました...」と振り返った原。「ジム終わりに大好きなカツ丼を食べることもよくあって、今考えるとプラマイ0どころかプラスでしかない」と失敗談も。「次の日、少しでもお腹がぺたんこになるように夜な夜なピンクの粒に頼ってた私…（わかる人にはわかるやつ）」と不健康なダイエットに走っていたことを反省した。



「でも、いろいろ試してきたからこそ、今は自分のカラダには何が合うのかが分かるようになりました」とつづり、「ボディメイクって、思ってたよりずっと楽しい」とジムや健康的な食事で曲線美を維持していることを報告した。



原は5月に8年ぶりにグラビアに復帰。成熟した美くびれを余すところなくみせている。



（よろず～ニュース編集部）