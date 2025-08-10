8/16のやぎ座は「愛を感じてほっこり」12星座別・8/11〜8/17のラッキーデーと要注意デー

8/11（月）〜8/17（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💼 牡羊座：12日（火）は、「経済的なメリットが成功のカギ」

牡羊座のあなたは、自分のポリシーを大切にしつつも、こだわりを持ちすぎないことが重要です。12日（火）は、経済的なメリットを優先すると大成功できます。

しかし、人間関係は自分と対立する考え方を持っている人と接する機会が増えそうです。15日（金）は、思わず本音を言ってケンカになってしまいそうなので注意しましょう♪

💰 牡牛座：15日（金）は「無駄遣い大歓迎」

牡牛座のあなたは、とんでもなく面白いと思うものに出会った結果、予想以上に出費をしてしまうことになりそう。でも、15日（金）は、無駄遣い大歓迎の気持ちで過ごしましょう♪

また、仕事では自分のやる気スイッチを入れるまでに時間がかかりそうな1週間です。11日（月）は、準備にかかる時間を考慮して予定を組むようにしましょう。

🤝 双子座：17日（日）は「予言者と関わる」

双子座のあなたは、同じことを何度も言われてモヤモヤすることがあるかもしれませんが、それはフラグです。特に17日（日）に関わる人は、予言者だと思っておくと不運を避けることができます。

また、14日（木）には、自分の仕事に対して自信が持てなくなることがあるかもしれません。そのように迷うことも、誠実な仕事をするために必要な試練です。

🤝 蟹座：11日（月）は「モテを実感できる」

蟹座のあなたは、人からの甘いお誘いが多くなりそうな予感です。11日（月）はモテを実感できるかもしれません。誘惑には積極的に乗りましょう♡

さらに、仕事は自分でも驚くほどに作業が捗りそうな1週間です。14日（木）は、うまくいきすぎるがゆえの過労に十分注意してください。寝る時間は大切です。

🎉 獅子座：12日（火）は「グルメ運が最高潮」

獅子座のあなたは、突発的なひらめきによって人生を楽しくする出来事がたくさんありそうな1週間です。12日（火）は新メニューの開発など、グルメに関する運気がズバ抜けています☆

また、大胆に自分語りをしたくなる1週間ですが、余計な情報の漏洩に注意しましょう。特に、15日（金）は過度な自己開陳を後悔しそうな予感★

💰 乙女座：16日（土）は「積極的にお使いに行こう」

乙女座のあなたは、誰かの買い物を代行することで、思いがけない臨時収入を得ることができるかもしれません。特に16日（土）は積極的にお使いに行きましょう。

一方で、これまで楽しいと思っていたものに対して、急に興味が持てなくなってしまうことがあるかもしれません。12日（火）は、突然冷めてしまう自分の心を真に受けすぎないようにしましょう。

💼 天秤座：17日（日）は「人生がハネる発想に恵まれる」

天秤座のあなたは、仕事運が○。17日（日）は自分の人生がジャンプするような発想に恵まれるときです。現在の本業だけじゃなく、幅広い視点でお仕事について考えてみるといいことがありそう♪

しかし、ポイントやクーポンを使った得した気持ちでお買い物をしたのに、意外とそれが損になっていることに気づくかも。16日（土）は、慎重にケチになりましょう。

🤝 蠍座：11日（月）は「人と過ごす時間を大切に」

蠍座のあなたは、普段はあまり話さない人と、納得いくまで語り合うチャンスがありそうな予感です。11日（月）は、人と過ごす時間を特に大切にしてください♪

ですが、職場では面倒くさい仕事を任されることが多くなりそうな1週間です。損を避けるために、14日（木）は、コスパの悪いクライアントや上司から距離をとることを考えてもいいかもしれません。

💼 射手座：12日（火）は「仕事で得られる経験値が3倍に」

射手座のあなたは、仕事運が○。12日（火）は、仕事をすることの大変さと直面しそうな予感ですが、その努力は必ず報われます。経験値3倍ボーナスだと思って頑張りましょう♪

また、落とし物や忘れ物が原因で、余計な出費をすることになりそうです。16日（土）は、特に慎重に身の回りの品を確認しましょう。

🤝 山羊座：16日（土）は「無償の愛を感じられる」

山羊座のあなたは、人から愛され守られていると実感することができそうな1週間です。特に16日（土）は、身近な人からの無償の愛を感じて、ほっこり気分になることが出来ます♡

また、めんどくさい仕事は一気に片付けることを心がけてください。特に13日（水）は、のんびりすると仕事が終わりません。大急ぎで片づけることを心がけましょう。

🤝 水瓶座：17日（日）は「人生を変えるような刺激を受ける」

水瓶座のあなたは、人間関係運が○。17日（日）は、人との関わりの中で人生を変えるような刺激を受けることができるでしょう。誰かのおすすめに素直に従うことが大切です☆

また、仕事では最初に感じた直感を信じて行動しましょう。12日（火）は、喉が自然に発する返答が、2時間考えた回答よりも秀逸であると認められそう。

🤝 魚座：11日（月）は「ビジュで推せそうな人に優しく」

魚座のあなたは、道案内を頼まれるようなささやかな人間関係の中に、新しい出会いのチャンスがあるかもしれません。11日（月）は、ビジュで推せそうな人に優しくしましょう♡

また、14日（木）はちょっと無理な出費だなと分かっていても財布を開けることを止められないかも。あらかじめお財布の中身を調整するのが◎

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ／10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。

